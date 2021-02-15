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15.02.2021 - 12:45 | | DHA

Şırınga çikolata 7 yaşındaki Mert'in ölümüne neden olmuştu! Flaş gelişme

Gelen bir son dakika haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili 6 kamu görevlisine 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Şırınga çikolata 7 yaşındaki Mert'in ölümüne neden olmuştu! Flaş gelişme

Ankara’da Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu’nda 10 Aralık’ta şırıngalı çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçmasıyla hayatını kaybeden Mert Yağız Köksal’ın (7) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Mert Yağız Köksal'ın şırınga şeklindeki çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu ölümüyle ilgili okul müdürü ve sınıf öğretmenin de arasında bulunduğu 6 kamu görevlisi hakkında 'taksirle ölüme neden olma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Karla kaplanan kaldırımda kayak yaptıSancaktepe'de bir kişi ayağına geçirdiği kayak takımıyla kaldırımda kaydı. O anlar yoldan otomobille geçen bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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