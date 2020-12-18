Şırıngadan ölümde iki farklı bilirkişi raporu

Üretici firma yetkilileri kusurlu

Diyarbakır’da 7 yaşındaki Miraç Umut Bilgi’nin, 25 Kasım 2019’da bakkaldan aldığı şırıngalı çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmada bilirkişi raporu tamamlandı. Bilirkişi raporunda, üretici firmanın 5 yetkilisi asli kusurlu bulundu. Rapor doğrultusunda soruşturmayı yürüten savcılık, yetkililerin ifadesini aldı. 5 firma yetkilisinden S.Y. ve U.Y. “taksirle öldürmek” suçundan tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Miraç Umut’un annesi Gülşen Bilgi, oğluyla aynı kaderi paylaşan Mert Yağız’ın bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunmasına çok üzüldüklerini belirterek, “Çocuğun ailesine çok üzüldük. Ben de korktum acaba bizim de öyle olur mu? diye” dedi. - BURAK EMEK Diyarbakır DHA

Yedi yaşındaki çocuk kusurlu

Ankara’da ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal’ın (7), 10 Aralık 2019’da okul kantininden aldığı şırınga şeklinde çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin dava başladı. Ankara 17. Asliye Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada, ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle firma sahibi Yunus Taycı ile birlikte yargılanan kantin işletmecisi Neşe Yavuz, “Kantinde bu ürünü satıyoruz. Ancak olay günü Mert Yağız Köksal’a satmadık” dedi. Duruşmanın ardından açıklama yapan Köksal ailesinin avukatı Elçin Özge Şimşek Çağlayan ise, Mert Yağız’ı ‘asli kusurlu’ bulan bilirkişi raporuna tepki göstererek, “Bu akla, mantığa, vicdana sığar bir rapor değil. 6 yaşında bir çocuk kendi ölümünden sorumlu tutulamaz. Kapağın el yordamıyla açılmasının imkanı yok” dedi. -PAŞA ALYURT Ankara