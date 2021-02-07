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07.02.2021 - 17:40 | | DHA

Şırnak'ta yaralı bulunan koruma altındaki oklu kirpi tedaviye alındı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında yaralı bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki oklu kirpi, tedaviye alındı.

Şırnak'ta yaralı bulunan koruma altındaki oklu kirpi tedaviye alındı

Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyünde yaşayan Hurşit Engin, yaralı halde bulduğu nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan oklu kirpiyi tedavisi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Veteriner hekimler tarafından tedavisi tamamlanan oklu kirpi, doğal yaşam alanına bırakıldı.

 

3 manda ile başladılar, şimdi taleplere yetişemiyorlarKahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşayan Mustafa Cura ve Hidayet Cura çifti, ORKÖY projesi ile aldıkları 3 mandayı 20'ye çıkardı. Manda sütünün kilosunu 10 TL, yoğurdunu da 15 TL'den satan Cura çifti taleplere yetişemediklerini söyledi.
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