Şırnak'ta yaralı bulunan koruma altındaki oklu kirpi tedaviye alındı

Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyünde yaşayan Hurşit Engin, yaralı halde bulduğu nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan oklu kirpiyi tedavisi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Veteriner hekimler tarafından tedavisi tamamlanan oklu kirpi, doğal yaşam alanına bırakıldı.