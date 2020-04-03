03.04.2020 - 11:16 |
ŞOK aktüel 4 Nisan kataloğu! ŞOK Market aktüel kataloğunda bu hafta sonu neler var?
ŞOK aktüel kataloğu her hafta olduğu gibi zincir market mağazası ŞOK'un internet sitesinde yayımlandı. 4 Nisan Şok Market aktüel ürünler kataloğunda temizlik ürünlerinden boya malzemelerine kadar birçok fırsat bulunuyor. Şok aktüel 4-7 Nisan aktüel kataloğunda 25 TL ve üzeri alışverişlerde Tursil jel deterjan 24,25 TL yerine 14 TL'ye satılacak. İşte Şok 4 Nisan aktüel ürünler kataloğu...
Şok aktüel kataloğu yayımlandı. Her hafta sonu tüketicilere çeşitli fırsatlar sunan Şok Market'in 4 Nisan aktüel kataloğunda da birçok avantaj yer alıyor. ŞOK aktüel kataloğu ürünleri 4-7 Nisan 2020 tarihleri arasında ŞOK Market'te olacak. Bu hafta sonu Şok aktüel kataloğu ürünlerinde boyalar dikkat çekti. Peki Şok aktüel kataloğunda bu hafta sonu neler var?
3'lü Tornavida Seti 9,99 TL
Pattex Japon Yapıştırıcı 3 gr 5,99 TL
3+1 Merdiven 69,90 TL
Çok Amaçlı Katlanır Merdiven 349 TL
Beyaz Plastik Boya 64,90 TL
Bi’Boya 10 kg Akay Plastik Boya 64,90 TL
1 kg MS 82 Nem Boyası 49,95 TL
Plastik Saplı 2 Numara Kestirme Fırça 3,50 TL
Plastik Saplı 2.5 numara Kestirme Fırçası 4,50 TL
Plastik Saplı 20cm Rulo Fırça 6,99 TL
Bağcılar'da feci kaza! Araçtan fırladı, köprüden düştüBağcılar'da bir köprünün üzerinde ilerleyen panelvan araç, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp yan yattı. İçindekiler ise çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayarak köprüden aşağıya düşüp yaralandı.