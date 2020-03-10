10.03.2020 - 12:19 |
ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? ŞOK indirimli ürünler kataloğu!
ŞOK marketlerinde 11 Mart tarihinden itibaren satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. ŞOK'da bu hafta Fuse Tea çeşitleri ikinci üründe % 50 indirim yer alırken İnci marka dondurulmuş ürünlerde indirimli fiyatlar dikkat çekiyor. ŞOK mağazalarında sürekli olarak satışta olmayan Sleepy marka bebek bezi Dermokil Şampuan ve maske çeşitleri Fairy Bulaşık Makinesi Tableti, ve Bahçe araç gereçleri satışa çıkıyor.
ŞOK aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. ŞOK mağazalarında satışa sunulacak aktüel ürünler listesinde bu hafta bahçe ihtiyaç araç ve gereçlerinin yanı sıra dondurulmuş ürünlerin yanı sıra ŞOK mağazalarında sürekli olarak satışta olmayan Sleepy marka bebek bezi, Kinoa, Turşu, Fairy 100'lü Bulaşık Makinesi Tableti indirimli fiyatı ile satışa sunuluyor.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!
Kayınpederinin dudağını ısırıp kopardı! İddianamede şoke eden detaylarPendik'te kayınpederi Adil Taşdemir'i (57) beysbol sopasıyla darp ettikleri iddiasıyla tutuklanan Murat Gültekin ve ailesi hakkında 7 yıldan 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede Gültekin'in kayınpederi Adil Taşdemir'in dudağını ısırarak koparmak suretiyle basit tıbbı müdahale ile giderilemeyecek biçimde yaraladığı aktarıldı.