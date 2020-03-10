ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? ŞOK indirimli ürünler kataloğu!

ŞOK aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. ŞOK mağazalarında satışa sunulacak aktüel ürünler listesinde bu hafta bahçe ihtiyaç araç ve gereçlerinin yanı sıra dondurulmuş ürünlerin yanı sıra ŞOK mağazalarında sürekli olarak satışta olmayan Sleepy marka bebek bezi, Kinoa, Turşu, Fairy 100'lü Bulaşık Makinesi Tableti indirimli fiyatı ile satışa sunuluyor.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!