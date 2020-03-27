Sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi? Geldi mi? Sokağa çıkma yasağı nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kamera karşısına geçti ve "Bugün Bilim Kurulumuz ile belki de en önemli toplantımızı yaptık. Hastalığın yayılmasına karşı daha ileri tedbirlere ihtiyacımız var." dedi. Bu açıklamalar sonrası sokağa çıkma yasağı bir kez daha akıllara geldi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ Mİ?

Bakan Koca yaptığı açıklamada "Bugün Bilim Kurulumuz ile belki de en önemli toplantımızı yaptık. Hastalığın yayılmasına karşı daha ileri tedbirlere ihtiyacımız var. En önemli tedbir olan izolasyonu hastalığın yayılmasına karşı prensip haline getirin. Sosyal hareketlilik en alt düzeye inmelidir. Sosyal hayat buna göre düzenlenmelidir. İnsanlar birbirleriyle mümkün olduğu kadar az karşılaşmalıdır. En önemli konu sokakta geçirilecek zaman kısıtlanma. Kısıtlama önerisini Cumhurbaşkanı değerlendirecek." diye belirtti.

TÜRKİYE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASASI YETKİSİ NASIL KULLANILIR?

Mevcut hukukta sokağa çıkma yasağı ‘yetkisi' iki durumda verilmiştir: Resmi olağanüstü hâl ilanından sonra olağanüstü hal idaresine ve sıkıyönetim ilanından sonra sıkıyönetim komutanına. İki durum da Anayasa'da tanımlanmış hukuku askıya alma müesseseleri içinde verilir. 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu'nun 3'üncü maddesinde, sıkıyönetim komutanının yetkilerini düzenleyen madde şöyledir:

Madde 3/l. “Sokağa çıkmayı kayıtlamak ve yasaklamak ve gerektiğinde sivil savunma tedbirlerinin tümünü veya bir kısmını aldırmak;”

2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun a ve b bentleri de şöyle:

a) Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak,

b) Belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araçların seyirlerini yasaklamak.