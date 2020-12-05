Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Market çalışma saatleri 5-6 Aralık (BİM - A 101 - Şok - Migros - Carrefour)

Sokağa çıkma yasağı dün akşam 21:00 itibariyle başladı. Pazar gecesi 05:00'a kadar devam edecek olan sokağa çıkma yasağı süresinde merak edilen sorulardan biri de bugün - hafta sonu marketler açık mı? Marketler kaça kadar açık? İşte İçişleri Bakanlığı'nın 81 il için yayımladığı genelgede, yasak günlerinde açık olan işletmeler...

BUGÜN - HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI YASAKTA, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA?

Hafta sonu marketler açık olacak! Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı Cumartesi-Pazar günleri marketler sabah 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı günlerinde market, manav, kasap ve kuruyemişçi gibi en yakın mesafedeki dükkanlara 20 yaş altı bireyler ve 65 yaş üstü vatandaşlar alınmayacak.