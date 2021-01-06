Sokak basketbolunda ‘Chember’ büyüyor

Eylül başından beri Play Store ve App Store üzerinden kullanıcıya sunulan uygulamayı şimdiye kadar 15 binden fazla kullanıcı indirdi. Altı ayda, 400 dolar harcayarak geliştirilen uygulama hem basketbolseverleri bir araya getiriyor hem de çevredeki basketbol sahalarını bulma imkânı sunuyor. Uygulama ekibinin temsilcileri Bora Demiral ve Efecan Bahçıvanoğlu, sokak basketbolu sevenlerin yaşadıkları sorunlara çözüm aramak amacıyla böyle bir uygulama geliştirdiklerini söylüyorlar. Demiral ve Bahçıvanoğlu, Chember sayesinde yapılabilecekleri şöyle anlatıyor: “Sokak basketbolu için insanlar, saha bulamama, maç organize edememe gibi sorunlarla karşılaşabiliyorlar. Chember uygulaması, çevrenizdeki sokak basketbolu topluluklarına bağlanmanızı sağlayan bir mobil uygulama. Chember üzerinde yakınınızdaki sahaları oturduğunuz yerden keşfedebilir, oynayabileceğiniz ve zevkinize uyan maçları anında bulabilir, sokak basketbolu profilinizi oluşturabilir ve oyuncularla bağlantıda kalabilirsiniz.”

Uygulama ile her yaştan basketbolsevere ulaşmayı istediklerini söyleyen Demiral ve Bahçıvanoğlu, projelerini geliştirmek için destek beklediklerini de söylüyor:

“Kullanıcılar uygulamaya çevrelerinde sokak basketbolu oynanabilecek sahaları girebiliyorlar, kendi maç datalarını saklayabiliyorlar. Şu anda sokak basketbolu haritasına 3 ayda 2500 saha eklendi. Ücretsiz bir uygulamayız ve bunu nasıl geliştirebiliriz diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eksiklerimizi belirlemeye ve onları gidermeye çalışıyoruz. Bizim en çok istediğimiz şey uygun yatırımcı bulmak. Ama aslında akıllı parayı arıyoruz. Aradığımız yatırımcının bizim kadar inovatif kafada olması, bu konuda sabırlı bir şekilde ilerlemeye istekli olması bizim için çok önemli. Uygulamayı geliştirmek için bazı fikirlerimiz ve projelerimiz var. Bunları hayata geçirmeyi planlıyoruz.”

Fikir korona günlerinde çıktı



Ekipte bulunan sekiz kişinin liseden sonra farklı ülkelerde eğitimlerini sürdürseler de aralarındaki bağın kopmadığını ve korona nedeniyle Türkiye’ye döndüklerinde de Zoom üzerinden bir araya gelerek koordineli bir şekilde “Chember” üzerinden çalışmaya başladıklarını söyleyen Bora Demiral ve Efecan Bahçıvanoğlu, “Projeye başlarken düşüncemiz bir şeylerle uğraşalım, ortaya bir şeyler çıkaralım şeklindeydi. Zamanla ciddi bir ekip işine dönüştürdük, şu anda hepimizin farklı uzmanlık alanlarında işi yürütüyoruz. Biz start-up (yeni girişim) ve hareketli bir işi birbirimizi destekleyerek büyütüyoruz. Hepimiz öğrenciyiz, çok büyük bütçemiz yoktu. Ama sosyal medya üzerinden kendimizi tanıttık ve şu anda binlerce kişiye ulaştık” diyor.