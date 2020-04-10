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10.04.2020 - 09:49 |

Son dakika! 1 milyon lira ödülle aranan Hayri Mava yakalandı

Turuncu kategoride 1 milyon TL’ye kadar ödülle aranan Hayri Mava kod adlı Mahmut Okay isimli terörist ele geçirildi.

Son dakika! 1 milyon lira ödülle aranan Hayri Mava yakalandı

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Muş Varto İlçesi, Varto-Karlıova yolu üzerinde, Jandarma Yol Kontrol Noktasında dün akşam saatlerinde şüpheli bir araç durdurulmuş, araçtakilerle çıkan çatışmada, PKK terör örgütünün sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü Sorumlusu(YPS Sorumlusu), Turuncu kategoride 1 milyon TL’ye kadar ödülle aranan* Hayri Mava kod adlı Mahmut Okay isimli terörist yaralı olarak ele geçirilmiştir.

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