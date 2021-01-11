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11.01.2021 - 05:13 | | AA

Son dakika: 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Gelen son dakika haberine göre; Yeni tip koronavirüsle (covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 8 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Son dakika: 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Kasım'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı. Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtmişti.

Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilki 4-7 Aralık tarihlerinde yapıldı.

Bu kapsamda altıncısı 8 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Yeni bir karar alınıncaya kadar sokağa çıkma kısıtlamalarına devam edilecek.

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