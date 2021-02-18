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18.02.2021 - 10:55 | | DHA

Son Dakika... 6 aylık evli çift kabusu yaşadı! Banyoda patladı

Olay Tekirdağ'da yaşandı. Gelen son dakika haberine göre; 6 aylık evli Murat-Zehra Kota çifti banyodaki şofben patlaması sonucu kabusu yaşadı. İşte haberin ayrıntıları...

Son Dakika... 6 aylık evli çift kabusu yaşadı! Banyoda patladı
Tekirdağ'da 6 aylık evli çift yaşadığı dehşetten görüntüler
Tekirdağ'da 6 aylık evli çift yaşadığı dehşetten görüntüler
Tekirdağ'da 6 aylık evli çift yaşadığı dehşetten görüntüler
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Yangın, gece yarısı Malkara ilçesi Sağlamtaş Mahallesi’nde 6 ay önce evlenen Murat Kota (24) ile Zehra Kota'nın (22) müstakil evinde çıktı. Murat Kota'nın çalıştığı fabrikada gece vardiyasında, eşi Zehra Kota'nın da akrabalarında olduğu sırada banyodaki elektrikli şofben patladı. Patlamayla birlikte başlayan yangına ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Mahallelinin de su sıkarak söndürmeye çalıştığı yangın 3 saatte kontrol altına alındı. Zehra Kota'nın gözyaşları içinde izlediği yangında ev küle döndü.

Son Dakika... 6 aylık evli çift kabusu yaşadı Banyoda patladı

Oğlunu 6 ay önce evlendirdiğini, eşyaları da 1 ay önce aldığını anlatan Murat Kota'nın babası Hasan Kota, “Baktığımda oğlumun evinden dumanlar yükseliyordu. Ne olduğunu anlamadan ev yanmaya başladı. Hemen itfaiye ekiplerine bildirdim. İtfaiye geldi ve yangına müdahale etti ama görünen durum çok üzücü. Durum çok kötü, çok üzgünüm. Evin tüm eşyalarını bir ay önce yeni aldık. Maalesef yangından dolayı kullanılacak hiç bir şey kalmadı. Hepsi yandı. Evin 4 duvarı kaldı” dedi.

AK Parti Malkara İlçe Başkanı Gökhan Şentürk de mahalleye gelerek, yangın hakkında bilgi aldı. Şentürk, “Yangının şofbenden çıktığı belirtiliyor. Aileye geçmiş olsuna geldik. Yangında can kaybı olmamasına sevindik. Diğer işleri el birliğiyle hep birlikte halledeceğiz” dedi.

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