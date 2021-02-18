Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Tekirdağ'da 6 aylık evli çift yaşadığı dehşetten görüntüler
DHA
• 18 Şubat 2021 - 10:53 • Son Güncelleme:

Tekirdağ'da 6 aylık evli çift yaşadığı dehşetten görüntüler

Olay Tekirdağ'da yaşandı. Gelen son dakika haberine göre; 6 aylık evli Murat-Zehra Kota çifti banyodaki şofben patlaması sonucu kabusu yaşadı. İşte haberin ayrıntıları...

DHA
• 18 Şubat 2021 - 10:53 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Yangın, gece yarısı Malkara ilçesi Sağlamtaş Mahallesi’nde 6 ay önce evlenen Murat Kota (24) ile Zehra Kota'nın (22) müstakil evinde çıktı. Murat Kota'nın çalıştığı fabrikada gece vardiyasında, eşi Zehra Kota'nın da akrabalarında olduğu sırada banyodaki elektrikli şofben patladı.

2

Patlamayla birlikte başlayan yangına ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Mahallelinin de su sıkarak söndürmeye çalıştığı yangın 3 saatte kontrol altına alındı. Zehra Kota'nın gözyaşları içinde izlediği yangında ev küle döndü.

3

Oğlunu 6 ay önce evlendirdiğini, eşyaları da 1 ay önce aldığını anlatan Murat Kota'nın babası Hasan Kota, “Baktığımda oğlumun evinden dumanlar yükseliyordu. Ne olduğunu anlamadan ev yanmaya başladı. Hemen itfaiye ekiplerine bildirdim.

4

İtfaiye geldi ve yangına müdahale etti ama görünen durum çok üzücü. Durum çok kötü, çok üzgünüm. Evin tüm eşyalarını bir ay önce yeni aldık. Maalesef yangından dolayı kullanılacak hiç bir şey kalmadı. Hepsi yandı. Evin 4 duvarı kaldı” dedi.

5

AK Parti Malkara İlçe Başkanı Gökhan Şentürk de mahalleye gelerek, yangın hakkında bilgi aldı. Şentürk, “Yangının şofbenden çıktığı belirtiliyor. Aileye geçmiş olsuna geldik. Yangında can kaybı olmamasına sevindik. Diğer işleri el birliğiyle hep birlikte halledeceğiz” dedi.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faiz oranları ne oldu?

Son dakika: Erdoğan tarih verdi! Restoran, kafe ve lokantalara 8 zorunlu önlem

Çiftçiye destek müjdesi! Çiftçilere gübre desteği arttı mı, ne kadar oldu? Çiftçiye gübre desteği 2021 ne zaman ödenecek?

Altın fiyatları 18 Şubat canlı takip sayfası: Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet