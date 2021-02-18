DHA
• 18 Şubat 2021 - 10:53 • Son Güncelleme:
Tekirdağ'da 6 aylık evli çift yaşadığı dehşetten görüntüler
Olay Tekirdağ'da yaşandı. Gelen son dakika haberine göre; 6 aylık evli Murat-Zehra Kota çifti banyodaki şofben patlaması sonucu kabusu yaşadı. İşte haberin ayrıntıları...
DHA
• 18 Şubat 2021 - 10:53 • Son Güncelleme:
1
Yangın, gece yarısı Malkara ilçesi Sağlamtaş Mahallesi’nde 6 ay önce evlenen Murat Kota (24) ile Zehra Kota'nın (22) müstakil evinde çıktı. Murat Kota'nın çalıştığı fabrikada gece vardiyasında, eşi Zehra Kota'nın da akrabalarında olduğu sırada banyodaki elektrikli şofben patladı.
3