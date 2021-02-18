Tekirdağ'da 6 aylık evli çift yaşadığı dehşetten görüntüler

İtfaiye geldi ve yangına müdahale etti ama görünen durum çok üzücü. Durum çok kötü, çok üzgünüm. Evin tüm eşyalarını bir ay önce yeni aldık. Maalesef yangından dolayı kullanılacak hiç bir şey kalmadı. Hepsi yandı. Evin 4 duvarı kaldı” dedi.