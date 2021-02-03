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03.02.2021 - 21:43 |

Son dakika! 65 yaş üstü aşılama ne zaman? 60 yaş üstü ve 65 yaş üstü ne zaman aşılanacak?

65 yaş üstü korona aşı sorgulama sayfası araştırılıyor. Koronavirüs aşılarının Türkiye'ye gelmesiyle kademeli olarak aşılama çalışması başlamıştı. Bilim Kurulu toplantısı ardından Fahrettin Koca'nın açıklaması bekleniyordu. Peki, 65 yaş üstü korona aşısı ne zaman?

Son dakika! 65 yaş üstü aşılama ne zaman? 60 yaş üstü ve 65 yaş üstü ne zaman aşılanacak?

Koronavirüs aşısı yapılmaya devam ediyor. Son olarak 75 yaş üstü vatandaşların aşılama çalışmaları devam ederken sağlık çalışanları da kovid-19 aşısı olmayı sürdürüyor. 65 yaş üstü aşı başvurusu nasıl yapılır? 65 yaş üstüne ne zaman aşı vurulacak? Bakan Koca son dakika açıkladı...

65 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN?

3 Şubat Bilim Kurulu toplantısı sonrası Fahrettin Koca koronavirüs aşı planına yönelik açıklamada bulundu. Bakan Koca'nın açıklamasına göre; ''Sağlık personelimizin ilk doz aşılamalarını takiben 75 yaş üstündeki tüm büyüklerimizin aşılarının yapılmasına devam edilmektedir. Bugün itibarıyla yaklaşık 2.400.000 kişinin ilk doz aşıları tamamlandı. İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü büyüklerimizin ve aşama aşama 2’inci gruba dahil vatandaşlarımızın aşılanmasına geçilecektir. Tedarik planlaması ve aşı programımız planlandığı şekliyle sürmektedir.''

65 YAŞ ÜSTÜ KORONA AŞISI SORGULAMA...

Hintli yetkili, bütçe toplantısı sırasında su şişesi sanarak dezenfektan içtiHindistan'ın Mumbai kentinde yapılan bütçe toplantısında Ramesh Pawar adlı yetkili, masada duran dezenfektan şişesini, su şişesi sanarak içmeye kalktı. Hızlıca dezenfektanı tüküren Pawar'ın bu hareketi, salonda gülüşmelere neden oldu.
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