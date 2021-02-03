Son dakika! 65 yaş üstü aşılama ne zaman? 60 yaş üstü ve 65 yaş üstü ne zaman aşılanacak?

Koronavirüs aşısı yapılmaya devam ediyor. Son olarak 75 yaş üstü vatandaşların aşılama çalışmaları devam ederken sağlık çalışanları da kovid-19 aşısı olmayı sürdürüyor. 65 yaş üstü aşı başvurusu nasıl yapılır? 65 yaş üstüne ne zaman aşı vurulacak? Bakan Koca son dakika açıkladı...

65 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN?

3 Şubat Bilim Kurulu toplantısı sonrası Fahrettin Koca koronavirüs aşı planına yönelik açıklamada bulundu. Bakan Koca'nın açıklamasına göre; ''Sağlık personelimizin ilk doz aşılamalarını takiben 75 yaş üstündeki tüm büyüklerimizin aşılarının yapılmasına devam edilmektedir. Bugün itibarıyla yaklaşık 2.400.000 kişinin ilk doz aşıları tamamlandı. İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü büyüklerimizin ve aşama aşama 2’inci gruba dahil vatandaşlarımızın aşılanmasına geçilecektir. Tedarik planlaması ve aşı programımız planlandığı şekliyle sürmektedir.''

65 YAŞ ÜSTÜ KORONA AŞISI SORGULAMA...