03.11.2020 - 10:20 |
Son dakika... 91 saat sonra mucize! İzmir Valisi'nden ilk açıklama
Gelen son dakika haberlerine göre, cuma günü meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından 91. saatte mucize bir haberi geldi. Ekipler bir bebeği sağ olarak enkazdan çıkardı. İlk açıklama İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den geldi.
İzmir’deki depremin ardından bu sabah Rıza Bey Apartmanı'ndan bir mucize daha gerçekleşti. Ayda Gezgin adlı bebek enkazdan sağ çıkartıldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’den enkazla ilgili ilk açıklama geldi.
"Rızabey Apartmanından yeni bir mutlu haber geliyor. Başka mutlu haberlerin öncüsü olsun inşaallah..."
Ve Ayla Gezgin canlı olarak kurtarıldı..."
Minik Ayla'yı kurtaran kahramanlar konuştuİzmir’in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra 3 yaşlarındaki Ayla Gezgin isimli çocuk canlı olarak çıkarıldı. Küçük Ayda, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurtarma ekipleri Ayla'nın sesini duyduğunu, seslendiğinde Ayla'nın 'Ayla ben, iyiyim' dediğini belirtti. Ayla'nın ekiplere, "Babam nerde?" diye sorduğu ifade edildi.