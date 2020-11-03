Son dakika... 91 saat sonra mucize! İzmir Valisi'nden ilk açıklama

İzmir’deki depremin ardından bu sabah Rıza Bey Apartmanı'ndan bir mucize daha gerçekleşti. Ayda Gezgin adlı bebek enkazdan sağ çıkartıldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’den enkazla ilgili ilk açıklama geldi.

"Rızabey Apartmanından yeni bir mutlu haber geliyor. Başka mutlu haberlerin öncüsü olsun inşaallah..."

Ve Ayla Gezgin canlı olarak kurtarıldı..."