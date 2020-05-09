MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi ara sınavları açıklandı
ABONE OL
09.05.2020 - 10:46 | | İHA

Son dakika! Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi ara sınavları açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde corona virüs (Covid-19) nedeniyle 18 Nisan-7 Mayıs 2020 tarihleri arasında internet tabanlı ortamlarda ilk kez kişiye özel gerçekleştirilen sınavların bitiminden 1 gün sonra sonuçlar açıklandı.

Son dakika! Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi ara sınavları açıklandı

Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi ara sınavları 18 Nisan - 7 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki 20 günlük süreç içerisinde internet tabanlı ortamlarda ilk kez kişiye özel olarak gerçekleştirdi. 1 milyonu aşkın öğrencinin sınav sonuçlarını beklemesi kısa sürdü.

Sınavların tamamlanmasından 1 gün sonra sonuçlar açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklandığını Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

Yeni model düğünler böyle yapılacak!Koronavirüs tedbirleri kapsamında salonlarda düğün yasağının kalkmasını talep eden Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Genel Başkanı Barış Ay, "Yarın düğün yasağı kalkacak gibi hazırlıklarımızı yaptık. Halkımızın sağlığını tehlikeye atmama adına tedbirlerimizi aldık. Maske, sosyal mesafe kuralı var. Çalışanların ve salonların hijyenine dikkat edeceğiz. Düğünde halayın dahi 1,5 metrelik çubuklarla çekilmesini isteyeceğiz. Koronavirüs tedbir kurallarını tüm salonlara gönderdik" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi ara sınavları açıklandı

Son dakika! Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi ara sınavları açıklandı

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

Son dakika haberler: Dünyaca ünlü fast food zincirinin İstanbul şubesinde skandal!

Son dakika haberler: Dünyaca ünlü fast food zincirinin İstanbul şubesinde skandal!

Sıradaki Haber