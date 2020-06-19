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19.06.2020 - 17:04 | | DHA, İHA

Son dakika... Adana'da şok görüntü! Suda mahsur kalan kadını dalgıç polis kurtardı

Son dakika haberi... Adana'da öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak sonrasında bir tıp merkezinin bodrum katında tedavi gören kadın, suyun içerisinde mahsur kaldı. Kadını dalgıç polisler, suya girip kurtardı.

Olay, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kent merkezinde öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı. Çok sayıda apartmanın bodrum katına su doldu.

Bir özel tıp merkezinin bodrum katında tedavi gören ismi öğrenilemeyen kadın, sel sularının dolduğu katta mahsur kaldı. Suların içerisindeki kadını, dalgıç polisler ile itfaiye ekipleri, yan taraftaki bir mağazanın duvarını kırıp, kurtardı. Tıp merkezinin bodrum katında su tahliye işlemleri ise devam etti.

Son dakika... Adanada şok görüntü Suda mahsur kalan kadını dalgıç polis kurtardı

Araçlar sular altında kaldı. O anlar ise böyle görüntülendi.

Son dakika... Adanada şok görüntü Suda mahsur kalan kadını dalgıç polis kurtardı

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RÖGARI AÇMAK İÇİN SUYA DALDI

Suya dalış yaptıktan sonra rögarı açarak araçların tahliye olmasını sağlayan Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (ASKİ) görevli Suat Bingöl, "ASKİ çalışanı olarak yapmam gerekeni yaptım. Vatandaşların güvenliği için canımı hiçe sayarak görevimi yaptım" dedi.

Son dakika... Adanada şok görüntü Suda mahsur kalan kadını dalgıç polis kurtardı

'BİR ANDA KENDİMİ SULARIN İÇİNDE BULDUM'

Araç sahibi Numan Tatar ise, "Bir anda araçla ilerlerken kendimi suların içinde buldum. Görevliden Allah razı olsun, bizi kurtardı" diye konuştu.

Son dakika... Adanada şok görüntü Suda mahsur kalan kadını dalgıç polis kurtardı

KORKUTAN HORTUM

Adana kent merkezinde etkili olan sağanak yağışla birlikte denize kıyısı olan Yumurtalık ilçesinde hortum oluştu. Öğle saatlerinde deniz üzerinde görülen hortumun karaya ulaşmadan yaklaşık yarım saat sonra gözden kayboldu. Hortumu gören bazı vatandaşlar, paniğe kapılıp, sahilden uzaklaştı.

Son dakika... Adanada şok görüntü Suda mahsur kalan kadını dalgıç polis kurtardı

SUYA KAPILAN KEDİYİ KURTARDILAR

Adana'da, öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanakta sel suları altında kalan kedi, vatandaşlar tarafından kurtarılıp, kaldırıma alındı. Esnaf, kurtarılan kediyi yaşatmak için mücadele verdi. Yuttuğu suları çıkarmak için eline aldığı kediye müdahalede bulunan bir esnafın yaptığı çalışmanın ardından kedi, boğulmaktan kurtuldu. Kedi ile yavruları çağrılan veteriner tarafından tedavi için götürüldü.

Adana'da su basan mağazanın bodrumunda mahsur kalan kadını dalgıç polis kurtardıSon dakika haberi... Adana’da bir mağazanın bodrum katını basan suda mahsur kalan kadını dalgıç polis kurtardı. Sel sularının caddelere dolduğu kentte araçların sudan çıkarılması için tahliye işlemleri başladı. Bir görevli, yolda tıkanan rögarı açmak için suya daldı. Görevlinin suya daldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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