Son dakika! Ankara Valiliği'nden mangal kararı!

Ankara Valiliği, ormanlık alanlarda çıkan yangınlardan ötürü belirlenmiş alanların dışında her türlü ateşin yakılmasının yasaklandığını duyurdu.



AFYONKARAHİSAR



Afyonkarahisar Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonunun son yaptığı toplantıda alınan kararlar Orman İşletme Müdürü Mustafa Gökhan Us tarafından duyuruldu. Mustafa Gökhan Us, Türkiye genelinde son günlerde insan kaynaklı orman yangınlarda artış gözlendiğini, Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkında Yönetmeliğin 32. maddesi gereğince Afyonkarahisar Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu'nun, Vali Vekili Nurullah Kaya başkanlığında 14 Ağustos Cuma günü toplandığını bildirdi. Us, "Afyonkarahisar'daki mesire yerlerinde 1 Ekim 2020 tarihine kadar 09.00- 20.00 saatleri arasında ateş yakmak serbest bırakılarak, Afyonkarahisar ilinde kalan diğer ormanlık alanlarda 4 kilometre mesafede ateş yakılması yasaklanmıştır. Ayrıca Erkmen- Çakırköy arasında Özdilek AVM karşısında bulunan 'Zafer Bal Ormanı' ve bu bölgedeki orman alanlarına girişler yasaklanmıştır. Mesire yerleri, tabiat parkı ve milli park sınırları dışındaki orman alanlarında ateş yakmak yasaklanmıştır. Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü'müz bünyesindeki orman yangını müdahale ekiplerimiz bu süreçte 7 gün 24 saat teyakkuzda beklemektedir" dedi.

ANINDA MÜDAHALELER CİDDİ YANGINLARI ÖNLEDİ

Afyonkarahisar'da son 10 yılda 150 orman yangını çıktığını söyleyen Us, "Yaklaşık 218 bin dekarlık alan yanmıştır. Genelde Afyonkarahisar iklimi itibarıyla yangına hassas bir bölge olmayıp, örtü yangını şeklinde ciddi büyük bir yangımızı olmamıştır. Bu sene de çok şükür sadece ilimizde 4 yangımız vardır. Toplam 7,31 hektarlık alanda bir yangımızı söz konusu oldu. 7/24 bekleyen ekiplerimizle birlikte aldığımız ihbarları değerlendirip anında müdahalelerle çok büyük bir yangına sebebiyet vermeden ekiplerimiz hızlı şekilde yangınlara müdahale etti. Halkımızın, ormanlara, tabiata ve bitki örtüsüne olan duyarlılıklarını biliyoruz. Sağ olsun Afyonkarahisar halkı bu konuda bizim arkamızdadır, desteğini esirgemiyor. Bizler de bu destekle birlikte hareket ediyoruz. Ormanlara elimizden geldiğince hep birlikte sahip çıkmak niyetindeyiz. Gözetleme kulelerimizle birlikte duman gördüğümüz en ufak bir durumda özellikle halkımızdan ricamız 112'ye veya 177 numaralı yangın ihbar hattımızı bilgilendirmeleridir. Bu bizim olası bir yangına müdahale süremizi kısaltacaktır" diye konuştu.

YANGINLARIN ÇOĞUNLUĞU İNSAN KAYNAKLI

Yangına ilk müdahale ortalamalarının günden güne düştüğünü vurgulayan Orman İşletme Müdürü Mustafa Gökhan Us, şöyle dedi:

"Yangına ne kadar erken müdahale edersek yangını o kadar hızlı söndürme imkânına sahibiz. Gerekli donanımlara da sahip olduğumuzdan halkımızdan isteğimiz bu konuda bize yardımcı olmalarıdır. Genellikle yangınların çoğunluğu insan kaynaklıdır. Özellikle ilimizin yol kavşağı ve tatil yöresi olmasından kaynaklı sigara izmaritlerinden kaynaklı yangınlar çok fazladır. Dinlenme ve mola alanlarında piknik ateşi ve yakılan ateşin bırakılmasından kaynaklanan veya cam şişe ve yakıcı etkide eşya bırakılması yangına neden olmaktadır. Yanan bölgeler senesi içerisinde Orman Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanımızın talimatıyla yanan alanlarımız ağaçlandırılır. Cezalar caydırıcı niteliktedir ama yangın yakılan ateşin kontrolsüzce bırakılmasından kaynaklanmaktadır."