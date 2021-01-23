Son dakika... Atlas Okyanusuâ€™nda TÃ¼rk gemisine korsan saldÄ±rÄ±sÄ±

Atlas Okyanusuâ€™nda Sao Tome, Sao Time ve Principe AdalarÄ±â€™nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 100 deniz mili kuzeybatÄ±sÄ±nda deniz haydutlarÄ± tarafÄ±ndan durdurulan M/V Mozartâ€™Ä±n mÃ¼rettebatÄ± etkisiz hale getirildi. Boden Denizcilik tarafÄ±ndan iÅŸletilen 40 bin DWTâ€™luk konteyner gemisine uzun namlulu silahlarla Ã§Ä±kan deniz haydutlarÄ±, geminin idaresini ele geÃ§irerek rotasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi.

Â

Bu sÄ±rada UluslararasÄ± Denizcilik Ã–rgÃ¼tÃ¼ HaberleÅŸme sisteminden acil Ã§aÄŸrÄ± yapan gemi kaptanÄ± yardÄ±m istedi. Ã‡ok aÃ§Ä±kta olduÄŸu iÃ§in (170 km) yardÄ±m gecikince geminin 15 mÃ¼rettebatÄ± deniz haydutlarÄ± tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±. Bu sÄ±rada silah kullanan deniz haydutlarÄ±nÄ±n bir gemiciyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ tahmin ediliyor. KorsanlarÄ±n Nijerya aÃ§Ä±klarÄ±nda bÄ±raktÄ±klarÄ± geminin seyri iÃ§in 4â€™Ã¼ncÃ¼ kaptan ve iki makineciyi bÄ±rakarak uzaklaÅŸtÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenildi. KaÃ§Ä±rÄ±lan TÃ¼rk gemi mÃ¼rettebatÄ±nÄ±n bulunmasÄ± iÃ§in uluslararasÄ± dÃ¼zeyde arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±. AÄŸÄ±r silahlarla karadan bu kadar uzakta hareket edebilen deniz haydutlarÄ±nÄ±n kendilerini bekleyen bir ana gemiyi kullandÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor.







