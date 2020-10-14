MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... AYM Üyesi Engin Yıldırım özür diledi
ABONE OL
14.10.2020 - 14:27 | | DHA

Son dakika... AYM Üyesi Engin Yıldırım özür diledi

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım, "Mesai sonrası Anayasa Mahkemesi bahçesinde yaptığım yürüyüşün ardından çektiğim fotoğrafı hukuk dışı herhangi bir imada bulunmaksızın paylaştım. Ancak insani bir yanılgı ile yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum" dedi.

Son dakika... AYM Üyesi Engin Yıldırım özür diledi

AYM üyesi Yıldırım, Twitter hesabı üzerinden yaptığı ve tepki çeken 'Işıklar yanıyor' paylaşımına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Yıldırım, yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

"Dün gece paylaştığım mesajda maksadını aşan ifadeler kullanmış olmaktan dolayı üzüntü duymaktayım. Kasıtlı olarak hukuk veya demokrasi dışı bir olguya atıf yapmam söz konusu değildir. Hukuk ve demokrasi karşıtı her türlü girişimin karşısında olduğum izahtan varestedir. Mesai sonrası Anayasa Mahkemesi bahçesinde yaptığım yürüyüşün ardından çektiğim fotoğrafı hukuk dışı herhangi bir imada bulunmaksızın paylaştım. Kasıtlı olarak demokrasi ve hukuk dışı hiçbir imada bulunmayacağım şahsımı tanıyan herkesçe malumdur. Ancak insani bir yanılgı ile yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum"

Son dakika... AYM Üyesi Engin Yıldırım özür diledi

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
AYM'den son dakika 'ışıklar yanıyor' paylaşımı açıklaması!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
'Işıklar yanıyor' paylaşımı! AYM'den flaş karar
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
TBMM Başkanı Şentop: Darbeci karanlık kafaları aydınlatacak ışığın anahtarı tektir
Ankara'da sıcak dakikalar! Hastalar başka hastaneye nakledildiGelen son dakika haberine göre; Ankara'da Polatlı Devlet Hastanesi'nde elektrik panosunda yaşanan arıza üzerine yoğun bakımdaki 12 hasta diğer hastanelere nakledildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman bitecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman bitecek?

Milyonlar bekliyordu ve belli oldu! Otomatik düzenleyecek...

Milyonlar bekliyordu ve belli oldu! Otomatik düzenleyecek...

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Avokado hırsızı 2 kardeş yakalandı!

Avokado hırsızı 2 kardeş yakalandı!

Sıradaki Haber