TBMM Başkanı Şentop: Darbeci karanlık kafaları aydınlatacak ışığın anahtarı tektir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Darbeci reflekslerin gölgesindeki söylemler kabul edilemez. Bu ülkede darbeci karanlık kafaları aydınlatacak ışığın anahtarı tektir ve o da Aziz Milletimizin iradesidir. Gereken her durumda o irade sağduyu ile ışıkları açar ve lüzumsuzsa da kapar.