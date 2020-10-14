Son dakika... 'Işıklar yanıyor' paylaşımı! AYM'den flaş karar

CHP'li Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılama talebinin reddine ilişkin karar sonrası sosyal paylaşım sitesi Twiiter'da 'ışık' polemiği yaşanıyor. Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım'ın Twitter hesabından 'Işıklar yanıyor' diyerek paylaştığı AYM fotoğrafı, polemik konusu oldu.

AYM'DEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI

TRT Haber'de yer alan habere göre; Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, mahkeme üyelerini saat 14.00'te gündemsiz olarak toplantıya çağırdı. Toplantının ardından bir açıklama yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmedi.

UTANÇ VERİCİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, paylaşıma ilişkin, "Hukuktan başka bir dili olmaması gereken bir AYM mensubunun hukuku katletmenin sembolü olan bir dille konuşması vahimdir." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Twitter'dan, yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye geçmişte acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının bir AYM üyesi tarafından kullanılmasının utanç verici bir saygısızlık olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Hukuktan başka bir dili olmaması gereken bir AYM mensubunun hukuku katletmenin sembolü olan bir dille konuşması vahimdir. Müdahaleler anayasal düzeni yıkmış ve milletimize büyük acılar yaşatmıştır. Müdahalelerin neticesinde hukuk düzenimiz ortadan kaldırılmıştır. Varlık sebebi hukuk olan AYM'de bir üye ise hukuku katleden müdahalelerin diliyle konuşuyor... Bu kabul edilemez."

Türkiye'nin gerçek hukukçularının 15 Temmuz darbe girişiminde teröristlerin müdahalesine güçlü bir direniş gösterdiklerini kaydeden AK Parti Sözcüsü Çelik, gerçek hukukçuların demokrasiyi koruma mücadelesi verdiklerini, AYM üyesinin kullandığı dilin ise milleti tehdit etmenin ve hukuku yıkan müdahalelerin dili olduğunu bildirdi.

TEPKİ YAĞDI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabında "Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları millet açar, millet kapatır." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da "AYM üyeleri arasında belli ki vesayet özlemi çekenler var. Kimse merak etmesin, milletimiz feraset sahibidir, lüzumsuz ışıkları söndürmeyi iyi bilir." paylaşımında bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN "IŞIKLARIMIZ HİÇ SÖNMÜYOR" PAYLAŞIMI

Engin Yıldırım'ın paylaşımı üzerine İçişleri Bakanlığının Twitter hesabına Bakanlığın gece çekilmiş fotoğrafı konuldu.

Bakanlığın paylaşımında "Işıklarımız hiç sönmüyor." ifadesine yer verildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da sosyal medya hesabından "Herkes, eylem ve söylemiyle görev yaptığı yer ve kurumun 'mehabetini' gözetmekle mükelleftir. Aksi takdirde layık olmadığı yerde fuzuli şagil durumunda demektir." değerlendirmesinde bulundu.

AYM ÜYESİ YILDIRIM: DEMOKRASİ DIŞI OLUŞUM İMA ETMEM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

ANAYASA Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım, Twitter'dan yaptığı 'Işıklar yanıyor' paylaşımının ardından yeni bir açıklama yaptı. Yıldırım, "Demokrasi dışı oluşum ima etmem söz konusu değildir" dedi.



AYM Üyesi Yıldırım'ın Twitter hesabından AYM'nin fotoğrafını kullanarak yaptığı 'ışıklar yanıyor' paylaşımı tepkilere neden oldu. Yıldırım, hükümet kanadından ve sosyal medyadan gelen tepkilerin ardından paylaşımı sildi.



‘GAYEM, AYM'NİN BİR HUKUK IŞIĞI OLDUĞUNA VURGU YAPMAKTI’



Yıldırım, paylaşımını sildikten sonra yeni bir tweet attı. Yıldırım, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Şahsi Twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir."