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28.04.2020 - 15:27 | | AA

Son dakika... Bakan Koca duyurdu! Rusya'daki hasta tıp öğrencisi Türkiye'ye getirildi

Gelen son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya'da tıp öğrencisi olan akciğer hastası Haluk Hasan Seyithanoğlu'nun ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Son dakika... Bakan Koca duyurdu! Rusya'daki hasta tıp öğrencisi Türkiye'ye getirildi

Son dakika haberine göre, Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Rusya’da tıp öğrencisi olan akciğer hastası Haluk Hasan Seyithanoğlu’nu ambulans uçakla ülkesine getirdik. Koronavirüs salgını sebebiyle Rusya'da ameliyatı yapılamayan kardeşimiz, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tedavi altına alındı. Kendisine geçmiş olsun diliyorum." ifadelerini kullandı. 

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