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07.07.2020 - 13:52 | | DHA

Son dakika: Bakan Koca'dan yeni uyarı! Haftaya öğreneceğiz...

Gelen son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs vakaları ile ilgili yeni bir uyarı yaptı.

Son dakika: Bakan Koca'dan yeni uyarı! Haftaya öğreneceğiz...

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsle mücadeleye dikkat çekerek, "Hastalığa bugün yakalanacak olanların sayısını ortalama bir hafta sonraki testlerde öğreneceğiz. Salgına karşı kaç kişiyiz?" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından korona virüsle mücadeleye dikkat çekmek için yayımladığı mesajında, "Salgınla mücadelede, dün 1086 yeni hastamız ve 16 can kaybımız vardı. Hastalığa bugün yakalanacak olanların sayısını ortalama bir hafta sonraki testlerde öğreneceğiz. Salgına karşı kaç kişiyiz?" diye sordu.

Son dakika: Bakan Kocadan yeni uyarı Haftaya öğreneceğiz...

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