Son dakika! Bakan Soylu açıkladı: 'Alabaylar Çetesi' çökertildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Alabaylar Çetesi'nin çökertildiğini duyurdu.

İşte Bakan Soylu'nun paylaşımı şöyle:

İzmir’de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi! Sokak satıcılarını koordine eden “Alabaylar Çetesine” bir yıllık takip neticesinde darbe... 59 tutuklu... Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, Adli Makamlara... Şükranlarımızla