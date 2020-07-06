MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Bakan Soylu açıkladı: 'Alabaylar Çetesi' çökertildi
ABONE OL
06.07.2020 - 13:01 |

Son dakika! Bakan Soylu açıkladı: 'Alabaylar Çetesi' çökertildi

Gelen bir son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de sokakta uyuşturucu satanları koordine eden "Alabaylar Çetesi"nin çökertildiğini, 59 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Son dakika! Bakan Soylu açıkladı: 'Alabaylar Çetesi' çökertildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Alabaylar Çetesi'nin çökertildiğini duyurdu.

İşte Bakan Soylu'nun paylaşımı şöyle:

İzmir’de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi! Sokak satıcılarını koordine eden “Alabaylar Çetesine” bir yıllık takip neticesinde darbe... 59 tutuklu... Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, Adli Makamlara... Şükranlarımızla

Son dakika Bakan Soylu açıkladı: Alabaylar Çetesi çökertildi

Beylikdüzü'nde İETT otobüsü kaza yaptıBeylikdüzü D-100 Karayolu'nda İETT otobüsü köprü ayağına çarpması sonucu 19 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tatilciler köpük partisinde coronavirüsü unuttu!

Tatilciler köpük partisinde coronavirüsü unuttu!

Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

İşte patlamanın olduğu fabrika!

İşte patlamanın olduğu fabrika!

Kayseri'de bir kişi eşini balkondan atarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı!

Kayseri'de bir kişi eşini balkondan atarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı!

Sıradaki Haber