06.07.2020 - 13:01 |
Son dakika! Bakan Soylu açıkladı: 'Alabaylar Çetesi' çökertildi
Gelen bir son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de sokakta uyuşturucu satanları koordine eden "Alabaylar Çetesi"nin çökertildiğini, 59 kişinin tutuklandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Alabaylar Çetesi'nin çökertildiğini duyurdu.
İşte Bakan Soylu'nun paylaşımı şöyle:
İzmir’de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi! Sokak satıcılarını koordine eden “Alabaylar Çetesine” bir yıllık takip neticesinde darbe... 59 tutuklu... Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, Adli Makamlara... Şükranlarımızla