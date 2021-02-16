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16.02.2021 - 09:18 | | AA

Son dakika... Balıkesir’de kar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

Gelen bir son dakika haberine göre, Balıkesir'de etkili olan yoğun kar ve buzlanma nedeniyle bugün yüz yüze eğitim yapılamayacak. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan personel 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.

Son dakika... Balıkesir’de kar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

Valilikten yapılan açıklamada, merkez Altıeylül ve Karesi ilçelerinde olumsuz hava koşullarının devam ettiği bildirildi.

Yaygın eğitim kursları, özel kurslar, okullar, gündüz bakımevleri, kreşler ile çocuk kulüplerinin eğitim ve faaliyetlerine 1 gün ara verildiği duyurulan açıklamada, "Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan personel 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır." ifadesine yer verildi.

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Balıkesir'in Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit hariç diğer ilçelerinde bugün yüz yüze eğitime ara verildiği daha önce duyurulmuştu.

 

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