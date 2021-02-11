Son dakika... Balon balığı yiyen gemi kaptanı öldü

İzmir’den aldığı yükü İskenderun’a götüren M/V Ali Işık adlı kuru yük gemisindeki denizciler, 27 Ocak günü Finike açıklarında balık avlarken birkaç balon balığı da yakaladı. Geminin ikinci kaptanı Muhammer Alak ve makine yağcısı Nazmiye Aldemir’in tuttuğu balıklar, Alak tarafından sonra yenilmek üzere geminin derin dondurucusuna konuldu. İkinci kaptan Alak, 30 Ocak sabahı İskenderun Metalurji Limanı’na ulaşan geminin aşçısı Şahin Yılmaz’dan balon balıklarını temizleyerek pişirmesini istedi. Pişen balığı, ikinci kaptan Alak, baş çarkçı Asım Cort, aşçı Şahin Yılmaz ve makine yağcıları Nazmi Aldemir ile Cüneyt Keleş sabah 10.00 sıralarında yedi. Birkaç saat içinde balığı yiyen tüm personelde zehirlenme semptomları görülmeye başlandı. İkinci kaptan Muhammer Alak, saat 13.00 sıralarında fenalaşarak yere yığıldı. Büyük panik yaşanan gemide kaptan Şerafettin Yılmaz, kalp masajı ve oksijen takviyesiyle Alak’ı hayatta tutmaya çalıştı.

TECRÜBELİ DENİZCİYDİ

Kaptanın ihbarıyla gemiye çıkan Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri, Alak’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, zehirlenen diğer 4 denizci, askerler tarafından hemen İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Asım Cort, durumunun ciddiyetini koruması üzerine Adana’daki Çukurova Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı ve yoğun bakımda süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Babalarının 2 yıl önce kalp ameliyatı geçirdiğini ama hiçbir sağlık sorununun olmadığını belirten Hakan ve Emrah Alak, “Babam çok tecrübeli ve bilgili bir denizciydi. Olayın nasıl olduğunu bilmiyoruz. Otopsi sonucunu merakla bekliyoruz” dedi.

‘ZEHİRLİ ATIN’ DEDİM

Aşçı Şahin Yılmaz soruşturma kapsamında verdiği ifadede, balığı tutan Alak’ın temizleyerek pişirmeye başladığını ve yemek istememesine rağmen hatırını kırmamak için küçük bir parça aldığını söyledi. Kaptan Şerafettin Yılmaz ise, balığın zehirli olduğunu ve personeline denize atılması gerektiği uyarısını yaptığını söyledi.

YEMEYİN, YEDİRMEYİN

Balon Balığının asla yenilmemesi gerektiğini hatta evcil hayvanlar dahil hiçbir canlıya yedirilmemesi gerektiğini bir kez daha vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Selin Gamze Sümen şunları söyledi: “Balığın karaciğerinde, üreme organlarında ve sindirim sisteminde Tetradotoksin adlı zehir vardır. Temizlense bile zehri dokularına kalabilir, pişirilse bile etkisini kaybetmez. Zehir sinir sisteminde hücresel iletiyi engeller. Kaslar uyarılamaz ve fonksiyonlarını kaybeder, solunum felci gelişir. Kişi ani solunum durması ile hayatını kaybedilir. Yaklaşık 30 dakika sonra ilk yakınmalar başlayabilir. Hafif olgularda, dudaklar ve dilde uyuşukluk, baş ağrısı ve dönmesi, kusma ve ishal görülür. Şiddetli olgularda ise felç, konuşma ve yutma güçlüğü, denge ve yürüme bozukluğu ortaya çıkabilir. Henüz zehrini etkisizleştirecek bir ilaç da bulunamadı.”