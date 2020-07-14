Son dakika... Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler bugünkü toplantıda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftalık değerlendirme için Kabine'yi topladı. Kritik toplantı saat 16.50'de başladı. Kritik toplantıda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geride kalan 2 yılı da ayrıntıları ile ele alınacak. Bazı bakanlar toplantıda sunum yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 yılda yapılan icraatları Kabine Toplantısı sonrası canlı yayında genel hatları ile açıklayacağı belirtiliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

İkinci yılını dolduran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tüm hatları ile ele alınacağı toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme dair yapacağı çok önemli açıklamalar merakla bekleniyor.

AYASOFYA KARARININ YANKILARI DEĞERLENDİRİLECEK

1934 yılında dönemin Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar ile camii statüsünü kaybederek müzeye dönüştürülen Ayasofya, Danıştay'ın hükmü ortadan kaldırması sonrası yeniden ibadete açıldı. İmam atamasının yapıldığı Ayasofya'nın giriş ücreti de kaldırıldı. Ayasofya namaz vakitleri dışında eskisi gibi ziyarete açık olacak. Kararın ardından birçok ülkeden art arda açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ülkelerin açıklamalarını ve yaklaşımlarını toplantıda detaylı bir şekilde ele alacak.

LİBYA, DOĞU AKDENİZ VE SURİYE MASADA

Türkiye'nin kararlı duruş sergilediği Libya, Doğu Akdeniz ve Suriye'de yaşanan gelişmeler masaya yatırılacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın son duruma ilişkin bir sunum yapması bekleniyor.

KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE GELİNEN NOKTAYI BAKAN KOCA SUNUM İLE ANLATACAK

Tüm dünyayı etkisi altına alan, ekonomileri, sağlık sistemlerini, sosyal hayatı tarumar eden coronavirüs salgınına karşı başarı ile mücadele eden Türkiye,1 Haziran'da yeni normal olarak tanımlanan döneme girmişti. Yeni normal ile birlikte vaka sayıları beklenen oranda dalgalanmalar gösterdi. Uzun süredir 1000'in altına düşmeyen vakalar ve corona virüste gelinen son nokta masaya yatırılacak. Bakan Koca bir sunum gerçekleştirecek.

KORONAVİRÜS GÖLGESİNDE KURBAN BAYRAMI NASIL OLACAK? KISITLAMA GELECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, kapsamlı bir kısıtlamanın Bilim Kurulu'nun gündemine gelmediğini söyledi. Sözlerini sürdüren Koca, bölgesel kısıtlamaların vaka sayılarına ilintili olarak gerçekleşebileceğini belirtti. Koca'nın açıklamaları sonrası 'Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?' sorusunu getirdi. Kabine Toplantısı sonrası bu konuya dair daha net bilgiler paylaşılması bekleniyor.