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17.02.2021 - 20:36 |

Son dakika: Bilim Kurulu üyesi canlı yayında detayları açıkladı! Normalleşmede 4 kriter!

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın " İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz." ifadelerine ilişkin değerlendirme yapan Kayıpmaz, restoran ve kafelerde süre kısıtlaması olabileceğini söyledi. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerimizin durumu, illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Afşin Emre Kayıpmaz kademeli normalleşmenin ne anlama geldiğini CNN TÜRK ekranlarında değerlendirdi. İşte Kayıpmaz'ın açıklamaları:

Bundan sonra yerinde karar dönemi başlıyor. İllerdeki aşılama, vaka sayıları, yeni servis yatışlarına göre artış ve azalmaya göre 4'e ayrılacak. İllerdeki durum riskli bir haldeyse o zaman kapanma ve kısıtlamaların sıkılaştırılması söz konusu olacak. İli ya da ilçeyi temiz tutmak adına giriş çıkışlar kapatılabilir.  Yeri geldiğinde iller bazında değerlendirilip uygulamaya alınabilecek bir önlem. Restoranlar eskisi gibi hizmet vermeyebilir. HES kodu ile misafir kabul edecekler. Örneğin yüzde 25'lik bir kapasite ile açılabilirler. Misafirlere bir süre kısıtlaması uygulanabilir. Havaların ısınması ile beraber dış mekanlarda açılacak. Mesafeler açılınca insanlar daha geniş oturabilecek. Restoren ve kafelerdeki gevşeme de Mart başından itibaren olacak. Misafirlere bir süre kısıtlaması uygulanabilir.

NORMALLEŞME SÜRECİNİ 4 KRİTER BELİRLEYECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre; İller 4 gruba ayrılacak ve Mart başı itibari ile kademeli normalleşme sürecine geçilecek. Bu kademeler;

Düşük risk

Orta risk

Yüksek risk

Çok yüksek risk

RİSKE GÖRE KISITLAMALAR ESNETİLECEK

Yukarıda sayılan 4 risk kademesine göre illerdeki kısıtlamalar esnetilecek. İllere göre vaka, aşılama ve ilgili kriterlere göre; kafe-restoranlar açılacak, hafta sonu sokağa çıkma yasağı bitecek ve bazı tedbirler kaldırılacak.



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