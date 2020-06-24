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24.06.2020 - 13:35 | | İHA

Son dakika! Bölge halkı korku içinde! Obrukların sayıları artıyor...

Gelen bir son dakika haberine göre; Konya’nın Karapınar ilçesinden sonra Karaman’da da obrukların sayısı artmaya başladı. Ambar köyünde mısır ekili tarlada oluşan obruk köy halkını tedirgin etti.

Son dakika! Bölge halkı korku içinde! Obrukların sayıları artıyor...

Karaman’ın Ayrancı ilçesine bağlı Ambar köyünde bir mısır tarlasında oluşan obruk çiftçileri ve köy halkını tedirgin etti. Ambar köyünde son 1 yıl içerisinde obruk sayısı 3’e yükselirken, Karaman genelinde de bu sayı 5’e yükselmiş oldu.

 

“TARLAMI SULARKEN KORKUYLA SULAYACAĞIM”

Tarla sahibi Emin Ertekin, bir gün önce sulama yaptığı mısır tarlasında ertesi gün obruk oluştuğunu söyledi. Köylerinde obruk sayısının 3’e yükseldiğini belirten Ertekin, “Tarlamı suladıktan bir gün sonra geldiğimde obruk oluştuğunu gördüm ve jandarma ile muhtarlığa konuyu bildirdim. Obrukta inceleme yapan yetkililer obruğun çapının 4 metre ve derinliğinin de 4.5 olduğunu söylediler. Obruğun etrafına görevliler tarafından tedbir amaçlı olarak şerit çekildi. Ben burayı mecburen tekrar sulayacağım ve korkuyla sulayacağım. Çok tedirginim” dedi.

Son dakika Bölge halkı korku içinde Obrukların sayıları artıyor...

 

“KÖYLÜDE TEDİRGİNLİK ARTTI”

Ambar köyünde yaşayan Osman Asan da, Akgöl’de oluşan obruklardan sonra burada da obruk oluşması köy halkını epey bir tedirgin etti. Şu anda bu durum yer altı sularının azalma

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