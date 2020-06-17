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17.06.2020 - 12:31 | | DHA/İHA

Son dakika... Bolu'da odunluktaki tilkiler, mahalleliyi korkuttu!

Bolu’da, odunlukta doğum yapan tilki, mahallenin tavuk ve kedilerini telef etti. 5 üyeli tilki ailesi, mahallede yaşayanlarda paniğe neden olurken, itfaiye ekipleri de odunlukta hayvanları bulamayınca geri döndü.

Son dakika... Bolu'da odunluktaki tilkiler, mahalleliyi korkuttu!

Küçükberk Mahallesi'nde yaşayanlar, yaklaşık 10 gün önce evlerin arasında bulunan, bölge halkının ortak kullandığı odunluktan gelen seslerden şüphelendi. Mahalleli, odunluğa baktığında, 2 yetişkin tilki ve 3 yavrusunu gördü. Kalabalıktan ürken tilkiler, odunluğun görünmeyen yerlerine saklandı. Geceleri ve sabah erken saatlerde dışarı çıkan tilkiler, mahallede yaşayanların tavuklarını ve sokak kedilerini telef etti. Tilkiler, mahallelide korkuya neden oldu. Mahallede oturanlar, tilkilerin alınması için sık sık itfaiyeyi aradı. İtfaiye ekibi ise tilkileri, yaşadığı iddia edilen odunlukta bulamayınca geri döndü.

Mahalleliden Ersin Çalışkan, "3'ü yavru, 2'si büyük. İnsanlar içeri girip çıkmaktan korkuyor. Çocuklarımız burada oynuyor. Onlar da çekiniyor. Akşamları çıkamıyoruz. Ben saat 06.00’dan sonra gördüm. Top oynuyorlardı. Ben de görünce şaşırdım. Yetkilileri aradık ama almaya gelen olmadı. Biz ne yapacağız bilmiyoruz. Tavukları parçalamışlar. 3-4 tane yavru kedi vardı, onları da parçalamışlar" dedi.

Tilkilerin kendisine ait tavuğu telef ettiğini belirten Semiha Acar ise "Dün girmiş, biz gidince kaçtı hemen ama görenler var tilkiyi. Ben görmedim, görenler fotoğrafını çekmiş, onu gördüm sadece. Endişeliyiz, tavukları içeri aldık. Dışarı çıkaramıyoruz. Bugün de kursa gitmiştim, eşim tavukların sesini duymuş, gitmiş ama bir tanesini öldürmüş. Şimdi kümesin içindeler. Panik yaşıyoruz. Tavuklara bakmaya çıkıyorum sürekli" diye konuştu.

 

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