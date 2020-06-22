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22.06.2020 - 12:12 | | DHA

Son dakika... Bu sabah Beşiktaş! Maske takmayan 7 kişiye ceza kesildi

İstanbul Beşiktaş’ta maske denetimi yapan polis ekipleri, sokağa maskesiz çıkan vatandaşlara ceza yazdı.

Son dakika... Bu sabah Beşiktaş! Maske takmayan 7 kişiye ceza kesildi

Sabah saatlerinde yapılan denetimlerde corona virüs önlemleri arasında zorunlu takılması gereken maske takmayan 7 kişiye 900'er TL ceza yazıldı.

Ceza yazılanlardan bazıları maske takmayı unuttuklarını söyledi. Polis ekipleri, maskeleri kurallara göre takmayanları da uyardı. Denetimlerin şehrin farklı noktalarında gün boyu devam edeceği öğrenildi. 

 

 

 

 

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