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29.04.2020 - 09:06 | | AA

Son dakika haberleri: Çanakkale Boğazı'nı alarma geçiren arıza! Bölgedeki gemiler uyarıldı

Gelen son dakika haberine göre, Çanakkale Boğazı'ndan geçen bir akaryakıt tankerinde makine arızası meydana geldi.

Son dakika haberleri: Çanakkale Boğazı'nı alarma geçiren arıza! Bölgedeki gemiler uyarıldı

Son dakika haberine göre, Yunanistan'dan Kocaeli'nin Derince Limanı'na giden Malta bayraklı 88 metre boyundaki "Loutro" isimli tankerin makineleri boğazı geçtiği sırada arızalandı. Gemi kaptanı durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bunun üzerine bölgeden geçecek diğer gemilerin kaptanlarına dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

Ayrıca, Loutro'nun bulunduğu bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-6"ve "Türkeli" römorkörleri gönderildi. Yardım talebinde bulunmayan gemi kaptanının arızayı kendi imkanlarıyla gidermeye çalıştığı öğrenildi.

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