Son dakika! Çok az kaldı! Eminönü'nde metrelerce uzayan milli piyango bileti kuyruğu

Sisal Şans bünyesinde Milli Piyango tarihinde en yüksek ikramiye olan 100 milyon TL'nin sahibini bulacağı Milli Piyango özel yılbaşı çekilişine sayılı günler kala heyecan giderek artıyor. 'Talih kuşu'nu arayanlar hayallerine ulaşmak için bayilere gidiyor. Çeyrek biletin 25, yarım biletin 50, tam biletin de 100 liradan satıldığı bayiler önünde uzun kuyruk oluşmaya başladı. Eminönü'ndeki ünlü piyango bayisinin önünde gün boyunca uzun kuyruklar oluştu. Metrelerce uzayan kuyruk havadan da görüntülendi. Ekipler ise gün boyunca sosyal mesafe ve maske uyarılarını yineledi. Polis ekipleri de oluşan yoğun kalabalığın mesafe kurallarına uymasına özen gösterdi. Online olarak da satılan biletler, 31 Aralık saat 19.00'a kadar satılmaya devam edecek. Ayrıca bu sene Milli Piyango, bir kişiye isabet edene kadar çekilmeye devam edecek.

"ADANA'DAN GELİYORUM, 3 YILDIR BU VAKİTTE BURADAYIM"

Adana'dan İstanbul'a Milli Piyango bileti almak için geldiğini söyleyen Abidin Şenol kuyrukta yarım saati aşkın süredir beklediğini söyledi. Şenol, "Adana Çukurova'dan geliyorum. Bilet almaya geldim. 3 senedir bu vakitte buradayım. Kendimi kurtaracak kadar çıkıyor. En azından param boşa gitmiyor. Umutlar yüksek geliyorum 3 yıldır. 3 günlük de olsa hayal iyidir. Çıkarsa harcayacağım yiyeceğim parayı. Akrabalar çok onlara dağıtacağım" diye konuştu.

"BANA ÇIKARSA KENDİMİ 200 YIL SONRASI İÇİN DONDURACAĞIM"

1 saattir kuyrukta beklediğini söyleyen Mehmet Hakan'ın, büyük ikramiye için çok ilginç bir hayali var. Hakan, 100 milyon lira kendisine çıkarsa, yurtdışında kendisini dondurmak istediğini söyledi. Hakan, "Umudum, büyük ikramiye bana çıkarsa Avrupa'da oluyor bu iş, Türkiye'de yok henüz yasak. Kendimi donduracağım, sevdiğim insanları da donduracağım, öyle şirketler var. Büyük miktarda para veriyorlar. 200 yıl sonra dünyaya geleceğim. 200 yıl sonraki dünyanın halini görmek için" dedi.

Satılmayan bilete çıkarsa, tekrar çekiliş yapılacak ve satılmış bilete çıkarılacak. O ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş yapılacak. Bu zamana kadar tüm talihlilerimiz ikramiyelerini almışlardır. Çıkan ikramiyenin üzerinden bir takvim yılı geçmeyecek. Bu kanun gereğidir. Talihli böyle bir hataya düşerse o ikramiye hazineye kalır.

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Büyük ikramiye 100 milyon TL

Büyük ikramiyesi 100 milyon TL olan Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com’da açıklanacak. Toplamda 563 milyon 400 bin TL tutarında ikramiye dağıtılacak. Biletler gezici ve sabit bayilerden, marketlerden ya da online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından satın alınabiliyor.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor

Sisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.