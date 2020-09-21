Son dakika... Corona virüste korkutan tablo! Bakan Koca paylaştı...

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün 1.743 yeni hasta tespit edildi. Can yakan 68 kaybımız var. Ağır hasta sayımız 1.500’e yaklaştı. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için onların yükünü azaltmalıyız. Bu ancak tedbirlere uyarak gerçekleşebilir.