ErdoÄŸan, Ä°zmir AFAD Koordinasyon Merkezinde brifing aldÄ±ktan sonra depremin ardÄ±ndan yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar ve son duruma iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Seferihisar ilÃ§esinde dÃ¼n saat 14.51 itibarÄ±yla merkez Ã¼ssÃ¼ Ege Denizi 17,26 kilometre aÃ§Ä±klarÄ±nda 6,6 ÅŸiddetinde bir deprem yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan ErdoÄŸan, "Bu deprem neticesinde ÅŸu an itibarÄ±yla 37 vefatÄ±mÄ±z var, 885 yaralÄ±mÄ±z var. Bunlardan 667'si taburcu olmuÅŸ vaziyette. 218 vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n ÅŸu anda tedavisi devam ediyor. 8 yoÄŸun bakÄ±m var, bunlarÄ±n iÃ§inde 3 tane aÄŸÄ±r hastamÄ±z var ve ÅŸu ana kadar enkazdan kurtarÄ±lan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n sayÄ±sÄ± 103." bilgisini verdi.

BÃ¼tÃ¼n bu sÃ¼reci baÅŸta TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi (TBMM) BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay olmak Ã¼zere bakanlar, kurum yÃ¶neticileri ile KÄ±zÄ±lay ve AFAD gibi kurumlarÄ±n takip ettiÄŸini aktaran ErdoÄŸan, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu'nun rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle bakan yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ä°zmir Valimiz, sÃ¼reci sÃ¼rekli benimle de irtibat halinde koordine etti. Belediye BaÅŸkanÄ±mÄ±z aynÄ± ÅŸekilde bu sÃ¼recin iÃ§erisinde o da yer aldÄ±." dedi.

ErdoÄŸan, Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve diÄŸer Ä°zmir milletvekillerinin de sÃ¼reci yakÄ±ndan takip ettiÄŸini, AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n da enkazlarÄ±n olduÄŸu bÃ¶lgelerde gÃ¶rev aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar'Ä±n yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bulunmasÄ± nedeniyle sÃ¼recin iÃ§erisinde yer alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler'in de burada olduÄŸunu belirten ErdoÄŸan, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ait 7 kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n burada gÃ¶rev icra ettiÄŸini, personel ve araÃ§larÄ±n sevkiyatÄ±na devam edildiÄŸini bildirdi.

AFAD'Ä±n Sakarya, Bursa ve Afyonkarahisar'dan birer adet olmak Ã¼zere 3 mobil koordinasyon aracÄ±yla burada gÃ¶rev yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getiren ErdoÄŸan, "BÃ¶lgeye toplam 35 adet mobil baz istasyonu sevk edilmiÅŸ olup, 25 adeti burada kurulmuÅŸ durumda. Yani bu noktada da herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± sÃ¶z konusu olmadÄ±. BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n yanÄ±nda 24 milyon ÅŸu ana kadar Ã¶denek gÃ¶nderdik ki ihtiyaca gÃ¶re Valimizin koordinesinde yapÄ±lacak taleple bakanlarÄ±mÄ±zÄ±n yapacaÄŸÄ± taleple bunun sÃ¼rekli olarak devamÄ± sÃ¶z konusu." ifadelerini kullandÄ±.

Burada yoÄŸun ÅŸekilde rezerv alan temini Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bilgisini veren ErdoÄŸan, "Bu rezerv alan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla birlikte de sÃ¼ratle enkaz kaldÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam edecek. Enkaz kaldÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ederken bir taraftan da nerede rezerv alan var, bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±p bu rezerv alanlara gÃ¶re de Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z buralarda hemen sÃ¼ratle adÄ±mlarÄ± atacak. ElazÄ±ÄŸ ve Malatya deneyimini aynen burada da inÅŸallah deÄŸerlendireceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

ErdoÄŸan, rezerv alanlarla birlikte hemen enkazlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, ardÄ±ndan inÅŸaat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "SÃ¼ratle inÅŸallah en kÄ±sa zamanda bu inÅŸaat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ile birlikte bu enkazda evleri yÄ±kÄ±lan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z iÃ§in en kÄ±sa sÃ¼rede bu evler yapÄ±lÄ±p, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n da buralara taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± inÅŸallah saÄŸlamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z." dedi.

Ancak bu sÃ¼re iÃ§erisinde deÄŸiÅŸik yerlerde kiralÄ±k ev bulan vatandaÅŸlara kiralarÄ± Ã¶denerek, oralara yerleÅŸmelerini saÄŸlayacaklarÄ±nÄ± aktaran ErdoÄŸan, halkÄ±n zarar gÃ¶ren eÅŸyalarÄ±nÄ±n bedellerinin de Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Aile, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±nca Ã¶denerek, vatandaÅŸlara en ufak bir sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸatÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bunu ElazÄ±ÄŸ'da da yaptÄ±k, Malatya'da da yaptÄ±k, bu tÃ¼r depremlerin olduÄŸu yerlerde bunlarÄ±n hepsini yaptÄ±k. Burada da aynÄ± ÅŸekilde bunu yapmak suretiyle bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. KaldÄ± ki bunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda elimizde konteynÄ±rlarÄ±mÄ±z var. Bu konteynÄ±rlarÄ± da uygun olan yerlere yerleÅŸtirmek suretiyle vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n buralarda, bu konteynÄ±rlarda yaÅŸam imkanÄ±nÄ± da saÄŸlamak suretiyle adÄ±mlar atabiliriz. Bu konu ile ilgili aynÄ± ÅŸekilde hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±z var ve burada da bir tereddÃ¼dÃ¼mÃ¼z sÃ¶z konusu deÄŸil. Gerek AFAD, gerek KÄ±zÄ±lay her tÃ¼rlÃ¼ yemek ihtiyacÄ±nÄ±, vesairesini zaten karÅŸÄ±lama imkanÄ±na da sahip. Burada hamdolsun havalar ÅŸu anda gÃ¼zel o da bizim iÃ§in ayrÄ± bir avantaj bu imkanÄ± da gayet iyi bir ÅŸekilde deÄŸerlendirerek bu sÃ¼reci iÅŸleteceÄŸiz."

"YurtlarÄ±mÄ±zda aileleri misafir edecek imkanlarÄ±mÄ±z da var"

Ä°zmir'de bir hafta sÃ¼reyle eÄŸitim Ã¶ÄŸretime ara verilmesi kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, konuyla ilgili gereken aÃ§Ä±klamayÄ± Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk'un yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan ErdoÄŸan, yaÅŸanan artÃ§Ä± depremlere de iÅŸaret ederek, sonrasÄ±nda durumun ne olacaÄŸÄ±na iliÅŸkin "Bir hafta sonra Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gerekli deÄŸerlendirmesini yapmak suretiyle eÄŸer uzatmak gerekirse uzatÄ±labilir, 'gerek yok eÄŸitime devam edelim' denirse eÄŸitime devam ederiz." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"YurtlarÄ±mÄ±z var, bu yurtlarÄ±mÄ±zda yoÄŸun bir ÅŸekilde aileleri misafir edecek imkanlarÄ±mÄ±z da var. Bu konuda da vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n, 'Biz bu Ã¶ÄŸrenci yurtlarÄ±nda kalabiliriz' demeleri halinde Valilik, AFAD koordinesinde buralarda da kendilerini misafir etme imkanÄ±mÄ±z var. Burada bol miktarda yurt kapasitemiz var. Bu konuda da bir sÄ±kÄ±ntÄ± sÃ¶z konusu deÄŸil. Åžu anda 3 bin kadar Ã§adÄ±rÄ± KÄ±zÄ±lay ve AFAD Ä°zmir'e getirdi, bunlar ÅŸu an hazÄ±r vaziyette. Bir kÄ±sÄ±m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z zaten bu Ã§adÄ±rlarda kalÄ±yorlar ve bu Ã§adÄ±rlarla birlikte de ciddi bir sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± da aÅŸmÄ±ÅŸ bulunuyoruz."

"88 Ã¼lkeden geÃ§miÅŸ olsun mesajlarÄ±, telefonlarÄ± geldi"

Deprem sonrasÄ±nda farklÄ± Ã¼lkelerin liderlerinin kendisini aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bazÄ±larÄ±yla bizzat telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, bazÄ±larÄ±ndan alÄ±nan telgraflara CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± olarak cevap verildiÄŸini anlatan ErdoÄŸan, Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Boyko Borisov, Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Kiriakos MiÃ§otakis, Pakistan BaÅŸbakanÄ± Ä°mran Han, Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev, KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Ersin Tatar, Katar Emiri Åžeyh Temim al-Sani'nin geÃ§miÅŸ olsun dileklerini ilettiÄŸini aktardÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bunun yanÄ±nda 88 Ã¼lkeden geÃ§miÅŸ olsun mesajlarÄ±, telefonlarÄ± geldi. Hepsine de ÅŸahsÄ±m, tÃ¼m heyetim, milletim adÄ±na Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum. SaÄŸolsunlar, varolsunlar." ifadesini kullandÄ±.

Depremde vefat eden vatandaÅŸlara Allah'tan rahmet, yaralÄ±lara da acil ÅŸifalar dileyen ErdoÄŸan, aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan incelemelerde bulunmak Ã¼zere Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ enkaz alanÄ±na geÃ§ti.

ToplantÄ±da CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a TBMM BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay, SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum, Aile, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Zehra ZÃ¼mrÃ¼t SelÃ§uk, Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l, Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk, TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli, UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Adil KaraismailoÄŸlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Fatih DÃ¶nmez, Ä°Ã§iÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°smail Ã‡ataklÄ±, AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mahir Ãœnal, AK Parti Ä°zmir Milletvekili Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, AFAD BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¼llÃ¼oÄŸlu ile Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ da eÅŸlik etti.

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Ä°ncelemelerde bulundu

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Bornova ilÃ§esinde kriz merkezindeki basÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, depremin en bÃ¼yÃ¼k hasarÄ± verdiÄŸi BayraklÄ± ilÃ§esine geÃ§ti.

MansuroÄŸlu Mahallesi'nde Ã§Ã¶ken RÄ±za Bey ApartmanÄ±'nÄ±n enkaz alanÄ±na giren CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum, AFAD BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¼llÃ¼oÄŸlu ve yetkililerden Ã§alÄ±ÅŸmalara iliÅŸkin bilgi aldÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a, TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli ve AK Parti Ä°zmir Milletvekili Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yanÄ± sÄ±ra arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten kurumlarÄ±n yetkilileri de eÅŸlik etti.

ErdoÄŸan'a, alandan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada bazÄ± vatandaÅŸlar sevgi gÃ¶sterisinde bulundu.







