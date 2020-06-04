MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Defterdarlık binasında bir kişi tabancayla vuruldu
ABONE OL
04.06.2020 - 16:12 | | AA

Son dakika! Defterdarlık binasında bir kişi tabancayla vuruldu

Gelen bir son dakika haberine göre; Kastamonu'da Defterdarlık binasında tabancayla bacağından vurulan kişi yaralandı.

Son dakika! Defterdarlık binasında bir kişi tabancayla vuruldu

Alınan bilgiye göre, Defterdarlık binasının giriş katındaki asansörlerin önünden silah sesleri gelmesi üzerine çalışanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bacağından yaralanan Kısmet K, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Firari zanlı F.S'nin yakalanması için arama çalışması başlatıldı.

Son dakika Defterdarlık binasında bir kişi tabancayla vuruldu

Konyaaltı Sahili'nde sosyal mesafeli yoğunlukAntalya'da, 1 Haziran itibarıyla sahillere giriş yasağının kaldırılmasının ardından dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, tatilcilerin akınına uğradı. Sosyal mesafe kuralına uyup, maskeleriyle sahile gelenler, bir yandan denizi izledi bir yandan da sohbet etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Tepkilerden çekindiğim için bebeği sokağa terk ettim'

'Tepkilerden çekindiğim için bebeği sokağa terk ettim'

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

Zift dolu tankta çıkan yangın söndürüldü

Zift dolu tankta çıkan yangın söndürüldü

Sıradaki Haber