04.06.2020 - 16:12 | | AA
Son dakika! Defterdarlık binasında bir kişi tabancayla vuruldu
Gelen bir son dakika haberine göre; Kastamonu'da Defterdarlık binasında tabancayla bacağından vurulan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Defterdarlık binasının giriş katındaki asansörlerin önünden silah sesleri gelmesi üzerine çalışanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bacağından yaralanan Kısmet K, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Firari zanlı F.S'nin yakalanması için arama çalışması başlatıldı.
Konyaaltı Sahili'nde sosyal mesafeli yoğunlukAntalya'da, 1 Haziran itibarıyla sahillere giriş yasağının kaldırılmasının ardından dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, tatilcilerin akınına uğradı. Sosyal mesafe kuralına uyup, maskeleriyle sahile gelenler, bir yandan denizi izledi bir yandan da sohbet etti.