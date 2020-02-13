13.02.2020 - 12:31 |
Son dakika! Deniz Yücel davasında istenen ceza belli oldu
Alman 'Die Welt' gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel'in yargılandığı davada savcı, “Terör örgütü propagandası yapmak" ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından toplam 4 yıl 3 aydan, 15 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etti.
ELİF ALTIN / İstanbul
Alman ‘Die Welt’ gazetesinin Türkiye temsilcisi gazeteci Deniz Yücel'in yargılandığı davada savcı, “PKK propagandası yapmak” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından 4 yıl 3 aydan 15 yıl 3 aya kadar hapsini istendi.