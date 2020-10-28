MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Utanç vesikası!
ABONE OL
28.10.2020 - 16:29 | | DHA

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Utanç vesikası!

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivilleri hedef alan saldırılarını sert bir dille lanetledi.

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Utanç vesikası!

Dışişleri Bakanlığı'nca, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Berde kentine düzenlediği saldırıyla ilgili, "Bu son saldırı, Ermenistan'ın işlediği ve sorumlu tutulacağı savaş suçları listesinde bir utanç vesikası olarak yerini almıştır" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dünkü saldırının ardından Ermenistan'ın Azerbaycan’ın çatışma bölgesi dışında kalan Berde kentindeki sivillere alçakça ve kalleşçe yeni bir saldırı düzenlediği bildirildi. Bu saldırıda ilk belirlemelere göre 21 kişinin hayatını kaybettiği, 70’den fazla yaralının olduğu kaydedilen açıklamada, "Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, Can Azerbaycan’a başsağlığı ve metanet diliyoruz" denildi.

'ERMENİSTAN'A GEREKLİ TEPKİYİ GÖSTERMENİN ZAMANI ÇOKTAN GELMİŞTİR'

"Ermenistan’ın çoluk Gündem çocuk demeden, genç yaşlı ayırt etmeden sivil halka karşı sürdürdüğü bu alçak saldırıları tel’in ediyoruz" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ermenistan’ın sivil halkı terörize etmek ve katletmek için yürüttüğü bu kalleş politika, Hocalı katliamının arkasında yatan hastalıklı zihniyetin tezahürüdür. İşgal ettiği topraklardan çıkmamak için her yola başvuran Ermenistan yönetimi, akıl ve vicdanını kaybetmiş bir şekilde hareket etmektedir. Bu son saldırı Ermenistan’ın işlediği ve sorumlu tutulacağı savaş suçları listesinde bir utanç vesikası olarak yerini almıştır. Başta Minsk Grubu Eşbaşkanları olmak üzere, uluslararası toplumun Ermenistan’a gerekli tepkiyi göstermesinin zamanı çoktan gelmiştir."

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'şimdi de şahsımı hedef alıyorlar' deyip açıkladı: Ahlaksız namussuzlar
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Bakan Akar'dan Charlie Hebdo tepkisi: Terörün mizah hali
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Dışişleri'nden Beyrut'taki olaylar sonrası açıklama
Sürücülerin dikkatsizliği kazaya neden olduEylül ayında meydana gelen trafik kazalarından bazıları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı. Ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarının sürücülerin dikkatsizliği ve kuralların ihlali sonucunda meydana geldiği görüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mevlid Kandili mesajları için TIKLA! En güzel, resimli, en güzel ve anlamlı Mevlid Kandili mesajları ve sözleri burada...

Mevlid Kandili mesajları için TIKLA! En güzel, resimli, en güzel ve anlamlı Mevlid Kandili mesajları ve sözleri burada...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kırılma noktası...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kırılma noktası...

Çukur çetesini bu görüntüler yakalattı

Çukur çetesini bu görüntüler yakalattı

29 Ekim mesajları için tıkla! Uzun-kısa, en güzel, yeni, resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk sözleri...

29 Ekim mesajları için tıkla! Uzun-kısa, en güzel, yeni, resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk sözleri...

Sıradaki Haber