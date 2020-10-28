28.10.2020 - 17:32 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Dışişleri'nden Beyrut'taki olaylar sonrası açıklama
Gelen son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanlığı'ndan, Beyrut Büyükelçiliği önünde Ermeni gruplarca yapılan eylem hakkında açıklama yapıldı.
Dışişleri'nden yapılan açıklamada, 'Beyrut Büyükelçiliğimiz önünde 26 Ekim 2020 tarihinde Ermeni gruplar tarafından düzenlenen gösteri sırasında Türk bayrağının ve Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafının yakıldığı öğrenilmiştir. Şanlı bayrağımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu alçakça eylemi şiddetle kınıyor, sorumluları hakkında gerekli işlemin yapılmasını bekliyoruz' dedi.
Sürücülerin dikkatsizliği kazaya neden olduEylül ayında meydana gelen trafik kazalarından bazıları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı. Ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarının sürücülerin dikkatsizliği ve kuralların ihlali sonucunda meydana geldiği görüldü.