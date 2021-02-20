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20.02.2021 - 12:05 | | DHA

Son dakika: Fabrikada buhar kazanı patladı! 1 işçi öldü, 4'ü ağır 6 işçi yaralandı

Gelen bir son dakika haberine göre; Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında buhar kazanı patladı, bir işçi hayatını kaybetti, 4’ü ağır 6 işçi yaralandı.

Son dakika: Fabrikada buhar kazanı patladı! 1 işçi öldü, 4'ü ağır 6 işçi yaralandı

İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi’nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında, saat 10.30 sıralarında buhar kazanı henüz bilinmeyen nedenle patladı. Büyük sesle meydana gelen patlamanın ardından küçük çaplı yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, işçileri tahliye etti.

Son dakika: Fabrikada buhar kazanı patladı 1 işçi öldü, 4ü ağır 6 işçi yaralandı

Ancak patlama nedeniyle enkaza dönen alanda bulunan İlhan Doğan (47) adlı işçi hayatını kaybetti.

Son dakika: Fabrikada buhar kazanı patladı 1 işçi öldü, 4ü ağır 6 işçi yaralandı

Esengül Arslan (47), Murat Baydan (25), Altun Koçak (47), Melahat İpek (61), Bayram Göksu (25) ve Daaed Ataya (25) adlı işçiler ise yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi ile çevredeki özel hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Son dakika: Fabrikada buhar kazanı patladı 1 işçi öldü, 4ü ağır 6 işçi yaralandı

Öte yandan büyük panik yaşanan fabrikada, vardiya amiri yaralı ya da ölenlerin tespiti için tüm çalışanları kapı önünde toplayarak, isimlerini okuyarak, yoklama yaptı.

Kadınlar işçilerin gözyaşlarına hakim olamadığı patlamayla ilgili polis ekipleri, soruşturma başlattı.

 

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