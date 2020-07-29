Son dakika! FETÖ'nün Kıbrıs yapılanması davasında karar çıktı

Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya, tutuklu sanıklar eski Albay Mehmet Yılmaz, eski Yarbay Ersan Yağcı ile tutuksuz sanıklar Fahri Necmi Genç, Ali Metin Özer, Zafer Güvercin, Serkan Cesur, Abdullah Sacid İnceoğlu, Okan Bölükbaş, Hakan Alp ve Serdal Ayhan ile avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, yargılamanın tamamlandığını belirterek kararı açıkladı. Tutuklu sanıklar Mehmet Yılmaz ve Ersan Yağcı’ya, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım'dan 15'er yıl hapis cezası verildi. Aynı suçtan sanıklar Zafer Güvercin, Serkan Cesur ve Hakan Alp'e 12 yıl 6'şar ay hapis cezası vererek, yurt dışı yasağı adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmetti.



4 SANIĞA ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN CEZA



Sanıklardan Ali Metin Özer'e 'terör örgütüne üyelik' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün, Abdullah Sacid İnceoğlu ile Okan Bölükbaş'a 6'şar yıl 3'er ay, Serdal Ayhan'a ise 2 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, tüm suçlamalardan suçsuz bulduğu sanık eski Albay Fahri Necmi Genç'in ise beraatını kararlaştırdı.