Son dakika... Giresun'da, 65 yaş ve üzeri için flaş karar!

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Vekili Mehmet Fikret Çavuş başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince Kovid-19 tanılı ya da temaslısı bazı vatandaşların acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıklarının belirlendiği vurgulandı.

Ayrıca, vatandaşların düğün, nişan, cenaze ve benzeri sosyal faaliyetlerde ve toplu ulaşım araçlarında kalabalık olarak bir araya gelmek suretiyle hastalığın yayılımını artırdıkları, bu durumun özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşların sağlığı açısından ciddi şekilde tehlike oluşturduğu aktarıldı.

Kovid-19 salgınında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sağlıklarının korunabilmesi amacıyla il genelinde bugünden itibaren düğün, kına, nişan, mevlit, sünnet, cenaze, taziye gibi toplu olarak bulunmaya neden olacak merasimlere kendisinin veya eşinin yakın akrabaları hariç katılımlarının yasaklanması kararı alındığının altı çizildi.

Sadece yakın akraba merasimlerine katılımların 1 saat ile sınırlandırıldığı belirtilen açıklamada, Kovid-19 hastalarının veya temaslılarının cenaze merasimleri ve taziye başta olmak üzere düğün, nişan, sünnet gibi etkinliklerine katılımlarının tamamen yasaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanların yarından itibaren 07.00-10.00 ile 16.00-18.30 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlanmasına karar verildiği de kaydedildi.

Aynı grupta yer alan vatandaşların pazar yeri, alışveriş merkezi gibi toplu alışveriş mekanlarında 16.00-18.00 saatleri arasında girişlerinin sınırlandırılacağına da dikkat çekilen açıklamada, alınan kararlara uyulmaması durumunda ilgili kanunlar gereği idari para cezası uygulanacağı ve adli işlem başlatılacağı vurgulandı.