23.08.2020 - 13:39 | | İHA
Son dakika... Giresun'da pes dedirten görüntü! Vatandaşlar ihbar etti
Son dakika gelen habere göre; Giresun’un Dereli ilçesinde yaşanan selin ardından selde bulduğu bir çuval fındığı götürmeye çalışan iki kişi vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Dereli ilçesinde yaşanan selin ardından vatandaşların mağduriyetini kendileri açısından fırsata dönüştürmek isteyen ve şehir dışından ilçeye geldikleri tahmin edilen iki kişi taşıdıkları fındık çuvalı ile ilçe halkının dikkatini çekti. 2 şahsı durduran vatandaşlar fındığı nereden aldıklarını sormaları üzerine şüpheli açıklamalarda bulunan şahısları çevreleyerek kaçmalarını önledi. Bölgeye polis çağıran vatandaşlar duruma tepki göstererek şahısların gözaltına alınmasını sağladılar.
87 model Doğan marka otomobilini 100 bin liraya satmadıKüçükçekmece’de oto lastiği işi yapan Mahmut Çınar, gözü gibi baktığı 1987 model Doğan marka otomobiline değer biçemiyor. Çınar, araba meraklılarının görmek için şehir dışından geldiği 33 yaşındaki aracını 100 bin TL’ye dahi satmadı.