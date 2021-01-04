Son Dakika Haberi: Ara tatil ne zaman 2021? Ara tatil 3 hafta mı sürecek? İşte 15 tatil için belirlenen tarih

15 tatil için yeni uygulama. Koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitim sürecinin devam ettiği günlerde ara tatil ile ilgili de yeni bir karar alındı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda uzaktan eğitim 22 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek. 15 tatil ise bir sonraki ara tatil ile birleştirilerek üç hafta sürecek. Peki, yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?

YARIYIL TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN?

MEB takvimine göre 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak olan yarıyıl tatili süresine ikinci dönemde uygulanacak olan ara tatil süresi de eklendi. Böylece yeni eğitim öğretim yılında ikinci dönem 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.