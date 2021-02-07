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07.02.2021 - 23:02 | | milliyet.com.tr / AA

Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk'tan YKS paylaşımı! Başlıyor...

Gelen son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, YKS'ye hazırlanan öğrencilere çağrıda bulunarak yarın(bugün) saat 15.00'te soru çözümlerine ilişkin interaktif canlı yayının olacağını duyurdu. İşte Bakan Selçuk'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...

Bakan Selçuk açıklamasında şunları söyledi;

YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz, hepinizi canlı yayında "interaktif" soru çözümlerimize bekliyoruz. Öğretmenlerimiz,
https://bit.ly/3oVFr7l kanalında sınav gününe kadar sizlerle olacak. Yarın saat 15.00'te başlıyoruz.

Ayrıntılar https://bit.ly/3ju4aPc

Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuktan YKS paylaşımı Başlıyor...

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MEB'in "Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı" başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), "Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı" yarın (bugün) başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi düzenlenecek programın açılışında, EBA üzerinden öğretmenlere seslenecek.

Bakan Selçuk, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarıyıl tatilinin son haftasında, meslektaşlarımızla çevrim içi mesleki çalışma programına başlıyoruz. Yüz yüze ve uzaktan eğitim hazırlıklarımızı, öğrenme kayıplarına yönelik tamamlayıcı eğitim planlamalarımızı ele alacağız. 8 Şubat Pazartesi saat 10.10'da EBA'dayım." ifadelerini kullandı.

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