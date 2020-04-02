Son dakika haberi: Corona virüste Türkiye'de son durum! Can kaybı 356, vaka sayısı 18.135'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Test sayımız düne göre 4 binin üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların yüzde 82'sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici" notuyla, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Tablodaki verilere göre bugün yapılan 18 bin 757 testten 2 bin 456'sı pozitif çıktı, 79 kişi yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı ise 356'ya yükselmiş oldu. Ayrıca bugüne kadar yapılan test sayısı 125 bin 556, toplam vaka sayısı 18 bin 135, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1101, toplam entübe hasta sayısı 783, toplam iyileşen hasta sayısı ise 415 olarak açıklandı.