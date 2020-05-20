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20.05.2020 - 11:38 | | İHA

Son dakika haberi | 'Ayı gülü' servet değerinde... 73 bin lira!

Bursa’da koruma altındaki ’ayı gülü’ çiçekleri açtı. Gerçek adı "Paeonia Officinalis" olan halk arasında kızıl gül, kızıl lale, ayı gülü ve şakayık çiçeği olarak ta bilinen çiçekleri koparmanın bedeli neredeyse servet değerinde.

Son dakika haberi | 'Ayı gülü' servet değerinde... 73 bin lira!

Bursa’da çok nadir çıkan şakayık çiçeği Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Güvem köyü kırsalında görüntülendi. Mayıs ayının başında açan ve yaklaşık iki haftalık hayat süresi olan çiçekler Türkiye’de bulundukları yerlerde koruma altında alınıyor.

Çiçekleri koparmanın 73 bin 747 lira idari para cezası bulunuyor.

Küme halinde açan adeta görsel bir şölen sunan çiçekler, doğa fotoğrafçılığı yapan Fatih Aman tarafından kayıt altına alındı.

Son dakika haberi | Ayı gülü servet değerinde... 73 bin lira

Tartıştığı sağlık çalışanının yüzüne tükürdüğünü iddia etti, testi pozitif çıktı!Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Fatma Ateş, tartıştığı acil tıp teknisyeni komşusu M.K.’nin "Ben ambulansla akşama kadar corona virüslü hasta taşıyorum. Bana da bulaşmıştır, sana da bulaştıracağım" diyerek yüzüne tükürdüğünü iddia ederken, yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Yurda yerleştirilip, karantinaya alınan Ateş'in şikayetçi olduğu komşusunun test sonucu ise negatif geldi.
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