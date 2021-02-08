Son Dakika: Flaş yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim açıklaması! Bakan Selçuk tarih verdi...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında, '15 Şubat itibariyle yeni bir döneme başlıyoruz. Dileğimiz salgının en kısa sürede bir engel olmaktan çıkması ve okullarımızın yine sizlerle ve çocuklarımızla hayat bulması; alışık olduğu seslere, renklere, yüzlere ve doğal ritmine kavuşması' dedi.

Bakan Selçuk, "Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda tam zamanlı yüz yüze eğitme geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk açıklamasında şunları söyledi;

İçinde bulunduğumuz olağanüstü şartların devam etmesi, eğitimin yuvasına, çocuklarımızın ve siz değerli meslektaşlarımızın okullara dönmesine elvermedi. Şunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ki bu anlamda çok büyük bir yol katettik. Uzaktan eğitimin zorluklarını en iyi sizler biliyorsunuz. Hepimizin gönlü okullarımızın açılmasından yana olsa da bizler salgının seyrine göre en akli kararı vermekle mükellefiz. Salgının başından beri olduğu gibi ihtimalleri hesaplayıp tüm tedbirleri alarak sizleri ve çocuklarımızı en güvenli şartlarda sınıflarda buluşturmak için çabalıyoruz.

Temel gayretimiz ve ilkemiz kontrollü şekilde yüz yüze eğitime geçmek. Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor. 15 Şubat itibariyle yeni bir döneme başlıyoruz. Dileğimiz salgının en kısa sürede bir engel olmaktan çıkması ve okullarımızın yine sizlerle ve çocuklarımızla hayat bulması; alışık olduğu seslere, renklere, yüzlere ve doğal ritmine kavuşması. Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda tam zamanlı yüz yüze eğitme geçmesi kısa vadede mümkün görülmüyor.

Öğrenme kayıplarını araştırıyoruz. Yakın zamanda yol haritamızı paylaşacağız. EBA bir çeşit okul olarak hayatımızda yer alıyor. Hedefimiz canlı dersleri hem nitelik hem nicelik olarak artırmak. Şimdiye kadar tablet bilgisayar ve internet erişimi sağladık. EBA TV öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Hepimiz eksiklerimizin ihtiyaçların farkına vardık. Uzaktan eğitim salgın ortadan kalsa bile devam edecek. Öğretmenlerimiz bireysel gelişim konusunda azim gösterdi.