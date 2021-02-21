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21.02.2021 - 15:19 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı 'çok kritik' deyip duyurdu! Flaş yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından son dakika açıklaması yaptı. Gelen son dakika haberine göre; Bakan Selçuk yüz yüzü eğitim ve sınavlara ilişkin önemli bilgiler verdi. Sınavlar ertelenecek mi? sorusuna yanıt veren Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamalarının tam metni haberimizde...

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı 'çok kritik' deyip duyurdu! Flaş yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, öğrencilere seslendi. Selçuk, öğrencilerin seslerini duyduğunu ve paylaşımlarını okuduğunu, salgın döneminde kararları, eğitimciler ve hekimlerle birlikte oluşturduklarını bildirdi.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;

Sevgili Gençler,
Emin olun sesinizi duyuyorum ve paylaşımlarınızı okuyorum. Biz salgın döneminde kararlarımızı, eğitimcilerle ve hekimlerle birlikte oluşturuyoruz. Salgının seyrini günlük izliyoruz. Neyin riskli, neyin gerekli olduğu konusunda verilere dayalı olarak ortak görüş geliştiriyoruz. Bu görüşmeler neticesinde, köy okullarımız ve ana okullarımız yüz yüze eğitime çoktan başladı.

1 Mart'ta ilkokul 1, 2, 3, 4. sınıf öğrencilerimizle 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz de yüz yüze eğitimlerine başlıyor. Sizlerin de sadece sınavlarınızı yüz yüze gerçekleştirebilmeniz için salgın tedbirleri noktasında tüm hazırlıklarımız tamam. Öğrencilerimizin %40'ı yani yarıya yakınınız sınavlarını tamamladı zaten.

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Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünü daha fazla artıracaktır. Bizim de durumunuzu tespit edip ihtiyaçlarınıza uygun destekleme programları tasarlamamızı engelleyecektir. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik.

Kararlarımızda, sağlığınız her zaman önceliğimiz. Desteğiniz ve iş birliğiniz bizim için önemli. Bu günlerin üstesinden hep birlikte gayretle geleceğiz. Siz derslerinize ve sağlığınıza odaklanın lütfen. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum.

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı çok kritik deyip duyurdu Flaş yüz yüze eğitim açıklaması

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