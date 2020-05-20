Son dakika haberi: Sevda Noyan o sözlerinin ifadesini verdi

Ülke TV'de yayınlanan, Esra Elönü'ün sunduğu 'Arafta Sorular' programında, “…15 Temmuz kursağımızda kaldı. Vallahi yapamadık istediklerimizi. Boş bulunduk. Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür, onu söyleyeyim yani. Biz çok donanımlıyız bu konuda, maddi manevi olarak. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hala sitede var 3-5. Benim listem hazır açıkçası” Şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle Sevda Noyan hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İFADE VERDİ

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Noyan geçtiğimiz hafta ifadeye çağırıldı. Bunun üzerine Noyan bugün avukatıyla birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na giderek Basın Suçları Savcılığı’na ifade verdi. Noyan ifadesinin ardından avukatıyla adliyeden ayrıldı.