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20.05.2020 - 17:50 |

Son dakika haberi: Sevda Noyan o sözlerinin ifadesini verdi

Son dakika gelen habere göre; Sevda Noyan Ülke TV'de yayınlanan, Esra Elönü'ün sunduğu 'Arafta Sorular' programında sarf ettiği sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdi. Noyan ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

Son dakika haberi: Sevda Noyan o sözlerinin ifadesini verdi
Elif ALTIN / İSTANBUL

Ülke TV'de yayınlanan, Esra Elönü'ün sunduğu 'Arafta Sorular' programında, “…15 Temmuz kursağımızda kaldı. Vallahi yapamadık istediklerimizi. Boş bulunduk. Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür, onu söyleyeyim yani. Biz çok donanımlıyız bu konuda, maddi manevi olarak. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hala sitede var 3-5. Benim listem hazır açıkçası” Şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle Sevda Noyan hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İFADE VERDİ

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Noyan geçtiğimiz hafta ifadeye çağırıldı. Bunun üzerine Noyan bugün avukatıyla birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na giderek Basın Suçları Savcılığı’na ifade verdi. Noyan ifadesinin ardından avukatıyla adliyeden ayrıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından konuştuSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca Ramazan Bayramı ile ilgili açıklamalarda bulunurken, "Bayram günlerinde tedbirlere uyarsak, sonra daha rahat olabiliriz. Bu bayramı eski bayramlar gibi kutlarsak, hastalık tırmanabilir." ifadelerini kullandı.
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